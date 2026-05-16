Desaparece jovencita en Pimienta, Cortés, cuando iba para el colegio

Pimienta, Cortés

Una joven de 19 años fue reportada como desaparecida por su familia en el municipio de Pimienta, Cortés, luego de que saliera de su vivienda con rumbo a su centro de estudios para realizar trabajo social.

Se trata de Alejandra Coplán, quien fue vista por última vez el viernes alrededor de las 8:00 de la mañana, según informaron sus familiares.

Desde el momento en que salió de su casa no se ha tenido ningún tipo de comunicación ni información sobre su paradero, lo que ha generado gran preocupación entre sus seres queridos.

La joven se dirigía a cumplir con actividades académicas, pero no regresó ni llegó a su destino, por lo que su familia solicita el apoyo de la población para poder localizarla.

Su familia pide a la ciudadanía que, si sabe algo sobre su paradero, se comunique a los siguientes números telefónicos: 9698-2376 y 9206-0088.

Los familiares piden que cualquier dato, por mínimo que parezca, sea reportado de inmediato para contribuir a su pronta localización.