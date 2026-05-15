¿Le fue infiel? Destapan motivo de la ruptura de Vinicius y Virginia Fonseca

La relación entre Vinicius y Virginia Fonseca llegó a su fin de forma abrupta en las últimas horas. Y en Brasil dan a conocer el fuerte motivo de la ruptura. ¿Infidelidad del futbolista brasileño?
A tan solo 29 días del debut de Brasil en la Copa del Mundo, Vinicius, una de las figuras de la Selección de Brasil, quedó en el foco de atención por un tema extradeportivo rodeado de misterio.
Virginia Fonseca, de 27 años, se mostró en distintas stories de su Instagram a lo largo del jueves en el Estadio Santiago Bernabéu siguiendo las acciones del triunfo del Real Madrid 2-0 sobre Real Oviedo por la 36ª fecha de la Liga de España.
La conductora brasileña realizó varios posteos con referencias amorosas a su ahora ex pareja, que disputó todo el encuentro. Sin embargo, horas más tarde, subió un extenso comunicado para anunciar el fin de la relación, acompañando el mensaje con una foto con Vini.
“Siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué por completo, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Al fin y al cabo, siempre he trabajado mucho, siempre he estado muy centrada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación”, inició su mensaje en el perfil de Instagram seguido por más de 54 millones de personas.
“A lo largo de mi vida, he aprendido a no negociar nunca aquello que, para mí, es innegociable. Así que, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez para poner fin a la relación con cariño antes que quedarme por quedarme. Hoy, hemos decidido respetar el camino del otro. Deseo de todo corazón la felicidad y el éxito de Vinicius, y todo ello con mucho cariño. Pido el respeto de todos y que esto sea una página que se pasa en la vida de cada uno, ¡al igual que lo será en la mía! Gracias", anunció.
Las preguntas sobre lo sucedido comenzaron a multiplicarse, ya que en apenas un puñado de horas los mensajes cambiaron de tono de manera rotunda. Según el periodista brasileño Leo Dias, los rumores de separación habían empezado a circular días atrás porque Virginia “dejó de comentar y dar ‘me gusta’” a las publicaciones del futbolista de 25 años.
Mientras resonaban versiones, Vinicius subió una foto con Virginia pero horas más tarde la eliminó y sembró más dudas. Los periodistas abordaron a la conductora e influencer, quien había desmentido la separación ante la prensa hace dos semanas: “Seguimos juntos, chicos. ¡Todo está bien! Estén atentos. Ya verán, y pronto estaré en Madrid con él", les había dicho según replicó el portal UOL.
Todo dio un vuelco repentino reciente, teniendo en cuenta la presencia de Virginia en el estadio siguiendo el partido de Vini y que el propio futbolista le había lanzado un comentario cómplice a la mujer en su último posteo en el que se mostró subiendo a un avión privado. Tras el comunicado de Fonseca, el delantero brasileño hasta ahora ha optado por el silencio mediático.
Virginia Fonseca y Vinicius Junior comenzaron a ser vinculados románticamente a mediados de 2025, poco después de la separación de la influencer brasileña con el cantante Zé Felipe.
Horas después de la separación de Vinicius y Virginia Fonseca, medios brasileños informan uno de los posibles motivos de la ruptura.
El jugador del Real Madrid, Vinícius Jr y otro compañero de equipo, habrían pagado todo a chicas brasileñas para que llegaran a Madrid, justo al hotel donde estaba con su actual pareja en ese momento, Virginia Fonseca, y ella misma las reconoció
También se ha revelado una conversación que tuvo Virgínia, en la que ella informa que Vini Jr. empezó a seguir a tres mujeres en Instagram. El influencer respondió: "Maldita sea, pero está soltero, ¿no?".
Según páginas Vini Jr. habría llevado a tres modelos brasileñas a España, no solo eso, al mismo hotel donde se estaba quedand su actual pareja en ese momento, Virginia Fonseca, quien habría conocido a dos de las mujeres en un restaurante esa noche.
Horas antes de que Virginia anunciara su ruptura con Vini Jr., Margareth, madre de la chica, compartió una publicación sobre principios: “Hoy en día, muchas cosas esenciales se consideran anticuadas. Amar con compromiso, ser fiel...”
Ella es una de las chicas que supuestamente fue a Madrid por Vinicius jr.
Jessica de Paula, modelo que supuestamente habría ido a Madrid para ver a Vini Jr.
Vinícius Jr habría estado con Jessica de Paula, razón por la que Virginia Fonseca no le perdonó y decidió terminarlo.
Un influencer ha expuesto los rostros de las mujeres que Vini Jr. habría llevado a Madrid mientras su entonces novia, Virginia, aún estaba en ese hotel
Según los reportes de Brasil y España, Vinícius Jr y otro jugador casado (Eder Militao) habrían contratado chicas y citadas a un hotel en Madrid.
La modelo fue a Madrid a verse con Vinícius Jr y sería el eje de la separación entre Virginia Fonseca y el jugador del Real Madrid.
Las influencers y modelos Bruna Pinheiro y Jéssica de Paula, ambas de Piracicaba (SP), están en el centro de la polémica que rodea la ruptura entre la influencer Virginia Fonseca y el futbolista Vini Jr.
Según información difundida por el periodista Leo Dias en el programa "Melhor da Tarde" de Band, el delantero habría invitado a las dos mujeres a viajar a Madrid.