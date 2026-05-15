¿Le fue infiel? Destapan motivo de la ruptura de Vinicius y Virginia Fonseca

“Siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué por completo, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Al fin y al cabo, siempre he trabajado mucho, siempre he estado muy centrada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación”, inició su mensaje en el perfil de Instagram seguido por más de 54 millones de personas.