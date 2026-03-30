Congreso aprueba fusión de fondos del RAP para préstamos de vivienda

En este contexto, el Congreso Nacional aprobó que estos recursos “congelados” se integren al FOVIIF. Con esta medida se busca fortalecer el ahorro total y cumplir con estándares internacionales, como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece protección económica en casos de invalidez, vejez o muerte. Además, al incorporarse al FOVIIF, los recursos respaldan la capacidad de los afiliados para acceder a<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/banhprovi-sin-fondos-crisis-vivienda-honduras-AF28969081" target="_blank"> préstamos de vivienda.</a>Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, explicó a <b>LA PRENSA</b> que, al fusionarse ambos fondos, el dinero no desaparece, sino que cambia de “bolsillo” para mantenerse activo. Añadió que los ahorros seguirán generando intereses diarios, lo que contribuye a preservar su valor en el tiempo.“Ese dinero ahí está y se les va a devolver con los intereses, lo que pasa es que hay un mecanismo; no se les está tocando, solo es que el RAP pueda acceder a mecanismos novedosos de financiamiento de vivienda”, indicó.Umaña señaló que el<b> sector vivienda </b>requiere de estos fondos ante la alta demanda de trabajadores que buscan acceder a una casa propia, lo que a su vez dinamiza la construcción y genera empleo.