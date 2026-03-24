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Empujones y cohetes: lo que no se vio del zafarrancho en el Congreso Nacional

En medio de los reclamos y gritos de los diputados del Partido Libre, el Congreso Nacional aprobó la admisión de la denuncia de juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya

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La sesión legislativa del lunes 23 de marzo, en la que se aprobó la admisión de la denuncia de juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, se desarrolló en un ambiente de confrontación.

 Fotografía: LA PRENSA / Emilio Flores
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Hubo empujones, gritos y hasta se reventaron cohetes y bombas de humo dentro del Hemiciclo Legislativo durante la polémica sesión.

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Los diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) se posicionaron en medio de las dos alas del Congreso y forcejearon con legisladores del Partido Nacional.

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Miembros de la seguridad del Congreso Nacional evitaron que los gritos y empujones escalaran a una situación incontrolable.

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Por su parte, los diputados nacionalistas formaron una barrera frente a la junta directiva con el objetivo de que los parlamentarios de la oposicion no avanzaran e impidieran el desarrollo de la sesión.

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En la imagen se observa al diputado Jack Uriarte, quien presentó la denuncia de juicio político contra Zelaya, forcejeando con un miembro del Partido Libre.

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Mientras Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, leía rápidamente la denuncia de juicio político, la cual constaba de al menos 11 páginas, el escenario en el Congreso Nacional parecía tornarse violento.

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Sin embargo, la situación no avanzó a los golpes y patadas, como ha ocurrido en episodios pasados dentro de este poder del Estado.

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La imagen muestra el momento en que un diputado cae al suelo tras recibir un empujón en medio del tumulto de congresistas.

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Mario Pérez, diputado del Partido Nacional, se mantuvo al margen del conflicto generado por congresistas de Libre.

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Luego de estos acontencimientos, el diputado presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, propuso sanciones económicas a los legisladores por conductas "bochornosas"

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"Le pido disculpas al pueblo hondureño, por el bochornoso acto de Libertad y Refundación", manifestó Zambrano

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Planteó la necesidad de imponer castigos concretos para prevenir que estos incidentes se repitan.

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“Al diputado que venga a hacer estos actos, se le quiten 15 días de salario por disturbios en el hemiciclo”, advirtió Zambrano.

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