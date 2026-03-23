Conozca las medidas de Tránsito para conductores sin placas

Por su alto parque vehicular, las ciudades de Tegucigalpa, en el Distrito Central, y San Pedro Sula, en la zona norte del país, son las que registran más accidentes de tránsito. Es importante destacar que en el 70% de los accidentes participan motociclistas, en gran medida por exceso de velocidad y por no respetar las señales de tránsito.