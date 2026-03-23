Conozca las medidas de Tránsito para conductores sin placas

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) hizo un llamado a los conductores para que tomen medidas de prevención durante Semana Santa, periodo en el que se esperan más de dos millones de movilizaciones. Según registros de los últimos cinco años (2021-2026), en Honduras se han reportado más de 79,510 accidentes de tránsito.
Por su alto parque vehicular, las ciudades de Tegucigalpa, en el Distrito Central, y San Pedro Sula, en la zona norte del país, son las que registran más accidentes de tránsito. Es importante destacar que en el 70% de los accidentes participan motociclistas, en gran medida por exceso de velocidad y por no respetar las señales de tránsito.
Solo por pago de multas, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reportó una recaudación de 285,776,884.03 lempiras en 2025. En los últimos tres años, se han cancelado 60,743 licencias a conductores por manejar en estado de ebriedad.
Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), señaló que reforzarán los controles para evitar el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. “Pedimos que no incrementen los límites de velocidad, no consumir bebidas alcohólicas si van a manejar, respetar las señales de tránsito y tomar todas las medidas de prevención”, indicó Hernández a LA PRENSA.
El uso del celular es una de las principales distracciones al conducir y debe evitarse. El mal estado de las calles y la falta de señalización también influyen, agregó Hernández.
Con respecto a la falta de placas vehiculares, Hernández explicó que durante los operativos de la DNVT no sancionan a los conductores por portar placas de papel o metálicas provisionales; sin embargo, sí sancionan a quienes porten el permiso provisional emitido por el Instituto de la Propiedad (IP) vencido.
Este permiso provisional debe renovarse cada tres meses en línea, en el sitio www.ip.gob.hn, en la sección “Registro Vehicular” y luego en “Autorización para circulación temporal”. El IP suma más de 2,221,779 permisos entre solicitudes por primera vez y renovaciones.
Solo en lo que va de 2026, la DNVT ha registrado 3,520 accidentes de tránsito y 363 fallecidos, lo que representa una reducción de 40 accidentes y 26 muertes.
Las autoridades destacan que muchos peatones tampoco toman las debidas precauciones al cruzar una calle, por lo que piden mayor previsión para evitar hechos que lamentar.