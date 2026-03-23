Nueva licitación reabre debate sobre corredor turístico

San Pedro Sula, Cortés

Este lunes 23 de marzo, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) lanzará la licitación para la construcción de un tramo de cuatro carriles desde La Barca, Cortés, hasta El Progreso, Yoro. El proyecto forma parte del denominado corredor turístico de la carretera CA-13, que también abarca Tela, La Ceiba y Puerto Castilla. El 25 de septiembre de 2025, el gobierno anterior anunció el inicio de la construcción de esta carretera de cuatro carriles entre La Barca y El Progreso, generando expectativas entre los habitantes, quienes llevan cerca de diez años esperando la obra, que —según empresarios— ha permanecido en promesas incumplidas y “show mediático”.

Aníbal Erhler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, declaró a LA PRENSA que las bases de licitación ya están listas y serán publicadas este lunes, con el fin de que empresas nacionales e internacionales presenten sus ofertas para el primer tramo. “Están listas las bases de licitación. En aproximadamente 60 días se adjudicaría y luego iniciaría el diseño de construcción. Pueden participar empresas nacionales e internacionales con ciertos requerimientos de experiencia y capital financiero”, aseveró Erhler. Detalló que el primer tramo, de La Barca a El Progreso, tiene un costo estimado de 80 millones de dólares. Le seguirá el segmento de El Progreso a Tela, que supera los 90 millones; de Tela a La Ceiba, por el orden de 135 millones; y de La Ceiba a Puerto Castilla, unos 180 millones, para un total aproximado de 363 kilómetros.

Ministro Aníbal Erhler asegura que construcción de cuatro carriles inicia en agosto

Erhler explicó que se utilizará un modelo de “diseño y construcción”, bajo políticas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), lo que permitiría ahorrar tiempo al integrar ambas fases en un solo proceso. “A finales de mayo estaremos adjudicando el proyecto. Luego, la empresa realizará el diseño inicial, que tarda unos 45 días. A inicios de agosto podría iniciar la construcción”, afirmó. El funcionario indicó que el tramo de La Barca a Tela será de cuatro carriles, mientras que de Tela a La Ceiba se proyecta de dos carriles, con ampliaciones a tres en algunos sectores. Esta propuesta ha sido rechazada por empresarios, quienes exigen que todo el corredor sea de cuatro carriles.

Gobierno de Xiomara Castro ya había lanzado licitación pero, no quedó en nada

En octubre de 2024 se publicaron bases de licitación internacional para este proyecto. El plazo para presentar ofertas venció el 11 de noviembre, y en diciembre de ese año, Octavio Pineda, entonces ministro de la SIT, realizó la apertura de propuestas en un evento en El Progreso con la participación de nueve empresas. Sin embargo, no se hizo pública la lista de oferentes ni la empresa adjudicada.

Pineda aseguró en su momento que la construcción ya había comenzado en el tramo La Barca–El Progreso, incluso con presencia de maquinaria. No obstante, empresarios señalaron que únicamente se realizaban trabajos de limpieza y cuestionaron el anuncio, calificándolo como una medida con fines electorales. Ante este contexto, representantes del sector empresarial se muestran cautelosos frente a un nuevo proceso de licitación, que podría implicar más retrasos.

Empresarios quieren hechos no promesas

Raúl Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, afirmó que no han tenido comunicación reciente con las autoridades sobre el avance del proyecto.

“No hemos quitado el dedo del renglón. En junta directiva acordamos dar 100 días al gobierno para ver qué acciones tomaba. Queremos hechos concretos. Ya se había dicho que la licitación estaba hecha, con empresa ejecutora y supervisora asignadas. Ahora hablan de nuevos estudios y en estudios ya se ha gastado. En estos funcionarios ya no se cree”, expresó Cárcamo.

Exigen cuatro carriles en La Ceiba

Carlos Ávila, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tela, también cuestionó el nuevo proceso. “Supuestamente había tramos licitados y adjudicados en el gobierno anterior, y ahora anuncian otra licitación. Esto retrasa los procesos; pensábamos que solo faltaba iniciar la obra”, indicó. Ávila recordó haber participado en la apertura de ofertas en Tela. “Incluso participaron empresas de Guatemala porque en Honduras no había capacidad suficiente. Según entendíamos, ya se había definido la empresa, pero al ser un tema político, hay incertidumbre”, señaló. El dirigente agregó que cámaras de comercio, alcaldías y diputados del litoral coinciden en exigir que todo el proyecto se construya a cuatro carriles. “El ministro Aníbal Erhler no se ha reunido con nosotros. Este lunes tendremos una reunión para abordar el tema. Como Tela, apoyamos a todo el litoral y exigimos que la carretera sea de cuatro carriles”, afirmó.