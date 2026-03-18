Reparación de carreteras en Honduras avanza 30% previo a Semana Santa

San Pedro Sula, Cortés

El buen estado de las carreteras es fundamental para el sector turismo y para que los hondureños se desplacen a los diferentes municipios durante el feriadón de Semana Santa. Sin embargo, la prioridad es la seguridad vial, señaló Tránsito. El mantenimiento integral en los distintos tramos carreteros del país presenta un avance del 30%: alrededor de 900 kilómetros de los 2,700 previstos ya han sido intervenidos.

Aníbal Erhler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), declaró a LA PRENSA que los trabajos buscan dejar las carreteras en condiciones mínimas de circulación, ante el estado crítico en que fueron encontradas. “Las condiciones mínimas de circulación es que usted pueda circular por ellas de manera que no haya baches y que no dañen sus vehículos, o vayan a tener un accidente por un bache, no es que vayan a estar terminadas, pero sí en condiciones mínimas de circulación y enfocados en los corredores turísticos”. El funcionario detalló que las intervenciones se concentran en corredores como el Litoral Atlántico, Omoa, Puerto Cortés y las rutas desde Alto Verde, Coyolito, Punta Ratón, Guayaba y Cedeño. “Esas estamos atendiendo con más fuerza, pero también estamos atendiendo en La Esperanza, La Paz, Marcala y en las dos aduanas de Occidente. Estamos en todos lados”, afirmó Erhler, titular de la SIT.

A partir del 27 de marzo, las cuadrillas suspenderán labores y las reanudarán después de Semana Santa, con el objetivo de evitar congestionamientos y retrasos para los viajeros. La inversión supera los 750 millones de lempiras. “La idea general es que cuando venga el invierno y empiecen las lluvias las carreteras estén listas y el agua no las destruya”, agregó.

Debido al estado de emergencia de la red vial, las autoridades buscan estabilizar las carreteras para luego rehabilitarlas mediante procesos de licitación, como el tramo entre La Barca y Puerto Castilla, que contempla una inversión de 430 millones de dólares. “La idea es estabilizar ahora y durante los cuatro años rehabilitar toda la red vial del país”, indicó.

Un mantenimiento preventivo de carreteras permanente, pide la Chico

Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), señaló que la situación actual refleja una emergencia vial debido a la cantidad de baches en las carreteras primarias. “Debido a que no existe una planificación de los gobiernos en el tema de carreteras, el mantenimiento preventivo y correctivo es insuficiente. Por cada lempira que no se invierte, se genera un costo adicional en una relación de cinco a uno. Esperamos que el nuevo gobierno planifique mejor sus obras”, opinó Martínez. En Omoa, las autoridades locales y el sector turismo también se preparan para la temporada alta.

Municipios se preparan para recibir a más de un millón de visitantes

Javier Brocato, presidente de la Cámara de Turismo de Omoa, indicó que trabajan junto con la alcaldía en la limpieza de playas y el bacheo de carreteras. “El bacheo asegura la seguridad vial porque es una carretera muy transitada por el paso fronterizo y visitantes que llegan a nuestro municipio”, señaló Brocato. El trayecto hacia Omoa es uno de los más afectados, con numerosos baches que ralentizan el tránsito. “Las expectativas para Semana Santa son muy altas. Estamos trabajando para que todo esté listo para que nos visiten”, añadió. Brocato indicó que esperan entre 200,000 y 300,000 turistas durante la semana. “La economía de nuestro municipio depende del turismo, es un derrame económico que necesitamos”. En Puerto Cortés, también se ejecutan trabajos de bacheo, aunque el deterioro es menor en comparación con Omoa. Luisiana Montes, jefa del departamento de Cultura y Turismo Municipal, informó que desde hace dos meses reactivaron el comité de verano. “A partir de febrero, el alcalde dio la orden de reparar todos los accesos a sitios turísticos; además, se están iluminando las calles”, manifestó Montes. Agregó que, debido a un concierto internacional con el Chaval de la Bachata y el grupo Melao, esperan más de 60,000 personas en el cierre de Semana Santa, y entre 500,000 y 600,000 visitantes durante toda la semana.

En el tramo de El Progreso a Tela, las carreteras presentan múltiples daños, aunque las cuadrillas trabajan en su reparación y se prevé que estén listas antes del mayor flujo de veraneantes. Irene Aragón, presidenta de la Cámara de Turismo de Tela, indicó que proyectan un millón de movilizaciones durante la Semana Santa. “La carretera ya está casi completo el bacheo, igual se ha trabajado dentro de Tela. Es muy importante porque sabemos que habrá bastante movimiento y la prioridad es que los conductores lleguen bien”, expresó Aragón.