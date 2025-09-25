  1. Inicio
Gobierno inicia construcción de carretera de cuatro carriles desde La Barca a El Progreso

Con $78 millones inicia la construcción de la carretera La Barca–El Progreso, parte del Corredor Turístico en el norte de Honduras.

La construcción de los cuatro carriles de La Barca a El Progreso tendrá un tiempo de ejecución de dos años.

El Progreso, Yoro

Con una inversión de 78 millones de dólares, más de 2 mil millones de lempiras, el Gobierno de Xiomara Castro comenzará la construcción de la carretera de cuatro carriles desde La Barca, Santa Cruz de Yojoa, hasta El Progreso, Yoro.

La presidenta Xiomara Castro dio ayer jueves la orden de inicio del tramo 36.63 kilómetros. El Gobierno recordó que la obra forma parte de una intervención integral de más de 199 kilómetros hasta La Ceiba, en el litoral Atlántico, que busca consolidar el Corredor Turístico como una de las inversiones viales más estratégicas del país.

Xiomara Castro será premiada por su trayectoria internacional en Montenegro

Durante el acto ayer por la tarde, Castro señaló que este proyecto marcará un antes y un después en la infraestructura de la zona norte, y recordó que su Gobierno no se limita a colocar “primeras piedras”, sino a garantizar la ejecución de obras.

“A partir de hoy -ayer-se inicia la reconstrucción de esta carretera. ¿Habrá inconvenientes? Claro que los habrá, pero lo importante es el resultado, dejar una carretera de primer nivel”, afirmó.

La mandataria hondureña también anunció que en noviembre comenzará la construcción del libramiento de El Progreso, de 15 kilómetros de longitud, el cual funcionará como ruta alterna para el transporte pesado y, al mismo tiempo, como un bordo de protección contra las crecidas del río Ulúa en temporada de invierno. Este proyecto tendrá un tiempo de ejecución de dos años.

La maquinaria ya está en la zona realizando los trabajos en el tramo carretero.

En paralelo, el Gobierno prevé iniciar en octubre la ampliación del tramo El Progreso–Tela, de 68 kilómetros, dividido en dos frentes de trabajo. Además, en noviembre comenzarán las labores en la carretera Tela–La Ceiba, de 94 kilómetros, lo que permitirá avanzar de forma simultánea en distintos sectores del Corredor Turístico.

Castro advirtió que algunos de los proyectos aún dependen de la aprobación de financiamiento en el Congreso Nacional, donde, según denunció, existen trabas políticas.

Finalmente, la presidenta pidió paciencia a la población de la zona norte, ya que los próximos dos años estarán marcados por desvíos y tráfico debido a las obras. “Lo importante es que vamos a dejar una carretera de cuatro carriles, una vía moderna que fortalecerá el turismo, el comercio y el desarrollo de toda esta región del país”.

Octavio Pineda, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), explicó que la inversión total del proyecto asciende a 362 millones de dólares, es decir, más de 9,500 millones de lempiras.

Empresarios exigen los 4 carriles en los 95 km entre Tela y La Ceiba

Solo el tramo entre La Barca y El Progreso tendrá un costo superior a los 78 millones de dólares, alrededor de 2,000 millones de lempiras.

El funcionario resaltó que la obra beneficiará a más de 31,000 vehículos que transitan a diario por la ruta entre Tela y La Ceiba, y destacó la colaboración de familias que donaron tierras para facilitar la construcción del libramiento de El Progreso, lo que permitió acelerar los trámites y reducir costos.

