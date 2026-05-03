Exportero de Marathón concede gol tras errorazo y lo acusan de amañar partidos en Panamá

Ciudad de Panamá.

Escándalo tremendo en Panamá. El panameño José Calderón, exportero del Platense y Marathón, está en el ojo del huracán tras haber cometido un grave error al regalar un gol que le costó la derrota a su equipo, Sporting San Miguelito, hasta el punto de ser acusado por sus compañeros de amañar partidos en la liga de su país.

Todo ocurrió en el minuto 90 del partido, el juego entre Sporting San Miguelito y Alianza FC estaba empatado 2-2 hasta que pasó algo insólito. Algo que hoy está en boca de todos en el fútbol panameño.

Un futbolista del equipo local, Alianza FC, mandó un centro desde el costado izquierdo que parecía fácil de controlar para el arquero, sin embargo, Calderón terminó ingresando la pelota en su propia portería cuando intentaba atajar el esférico.

Nadie podía creer lo que estaba pasando en la cancha del estadio Rommel Fernández, en donde los pocos aficionados que estaban en las gradas no daban crédito de la acción, mientras Calderón se quedó tendido en el suelo lamentándose.