Exportero de Marathón concede gol tras errorazo y lo acusan de amañar partidos en Panamá

Escándalo tremendo en Panamá. El panameño José Calderón, exportero del Platense y Marathón, está en el ojo del huracán tras haber cometido un grave error al regalar un gol que le costó la derrota a su equipo, Sporting San Miguelito, hasta el punto de ser acusado por sus compañeros de amañar partidos en la liga de su país.
Todo ocurrió en el minuto 90 del partido, el juego entre Sporting San Miguelito y Alianza FC estaba empatado 2-2 hasta que pasó algo insólito. Algo que hoy está en boca de todos en el fútbol panameño.
Un futbolista del equipo local, Alianza FC, mandó un centro desde el costado izquierdo que parecía fácil de controlar para el arquero, sin embargo, Calderón terminó ingresando la pelota en su propia portería cuando intentaba atajar el esférico.
Nadie podía creer lo que estaba pasando en la cancha del estadio Rommel Fernández, en donde los pocos aficionados que estaban en las gradas no daban crédito de la acción, mientras Calderón se quedó tendido en el suelo lamentándose.
Una vez consumado el infantil fallo de Calderón, su compañero Gustavo Herrera abandonó la cancha sin que se terminar el partido. El jugador se fue directamente al camerino evidentemente frustrado para luego soltar un contundente mensaje en redes sociales contra el exportero de Platense y Marathón.
Por su parte el entrenador del San Miguelito, el histórico Julio César Dely Valdés no fue ajeno a la situación y no tuvo reparos en cuestionar al experimentado guardameta.
“Me parece un dato menor (que Herrera se marchara antes del pitazo final). Fue un partido rarísimo, rarísimo, desde el minuto 1, cosas muy raras. Ya a esta altura no me sorprende”, declaró el también exentrenador de la Selección de Panamá.
Julio Dely Valdés, tras el garrafal error del guardameta José Calderón, en declaraciones a TVN.— JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) May 3, 2026
-“Un partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno. Desde el minuto uno, cosas muy raras, muy raras. Y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende.”
-“Yo sentía vergüenza de...
“Pasaron muchas cosas en la primera parte por las cuales yo quería salir del campo. Yo sentía vergüenza de estar allí dirigiendo un equipo que en ocasiones parecía que no quería ganar hoy“, agregó.
La acción de José Calderón ha desatado un escándalo en el fútbol panameño y en la prensa del país centroamericano se habla de que el futbolista podría ser apartado por el técnico de su equipo.