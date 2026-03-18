Vacuna contra el sarampión en Honduras es preventiva, no obligatoria

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud, a través de un comunicado de prensa, aclaró que la vacunación contra el sarampión "no es obligatoria" en Honduras, sin embargo, subrayó la importancia de inmunizarse para protegerse del brote en varios países de la región. “Se aclara a la ciudadanía que la vacunación contra el sarampión es una recomendación de carácter preventivo. No constituye un requisito obligatorio para viajar a nivel nacional e internacional.”, informó la Secretaría de Salud. Asimismo, la Sesal explicó que no se ha instruido a ninguna aerolínea ni medio de transporte a exigir carnet de vacunación para la movilización de pasajeros.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades sanitarias indicaron que se realizarán jornadas de vacunación en puntos de entrada aéreos, terrestres y marítimos, así como en los centros de salud a nivel nacional, con el fin de facilitar el acceso de la población a la vacuna. La institución recordó que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y está disponible en todos los establecimientos de salud del país, por lo que invitó a la población a acudir oportunamente a vacunarse.

Actualmente se mantiene una alerta epidemiológica, principalmente en Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, donde se ha reportado un repunte de contagios.

En el contexto de la alerta epidemiológica, sumado al incremento de desplazamientos durante las vacaciones de Semana Santa 2026, podría favorecer un aumento en los contagios. Por ello, la Sesal recordó que las campañas de vacunación forman parte de la prevención para proteger a la población hondureña y evitar la reintroducción de enfermedades prevenibles.

Lote de vacunas contra el sarampión en Honduras