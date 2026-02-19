Baja cobertura de vacunación aumenta riesgo del sarampión

Los bajos niveles de cobertura que Honduras registra en la aplicación de la vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP) en su población aumentan la posibilidad de la llegada de la enfermedad del sarampión al país.
En medio de una alerta sanitaria en la región de América por esta enfermedad, es cuestión de días de que se registre el primer caso importado.
Según datos oficiales presentados el 18 de febrero por las autoridades sanitarias, Honduras reporta una cobertura de vacunación de 79% en la aplicación de la primera dosis de la SRP.
En el caso de la segunda dosis, el país registra el 77% de la cobertura, lo que significa que el 2% de los que se aplicaron la primera dosis no continuaron el esquema. Eso ha provocado que los casos sospechosos de esta enfermedad incrementen en 300%.
En lo que va de 2026, Honduras registró 44 casos sospechosos de esta enfermedad, que se contrae por gotas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas, frente a los siete casos sospechosos en 2025. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Salud informaron ayer que las personas dieron resultados negativos.
Las autoridades dieron a conocer una serie de acciones para proteger a la población, como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en zonas fronterizas y puntos de entrada del territorio. También fortalecerán la Campaña Nacional de Vacunación, que comienza en mayo, con el objetivo de aumentar la aplicación de la vacuna.
Ante la sospecha de un caso, la Secretaría de Salud activará un protocolo que incluye notificación inmediata, visita domiciliaria en menos de 48 horas, toma de muestra, aislamiento del paciente y búsqueda de contactos en un radio de 500 metros para verificar esquemas de vacunación y cortar posibles cadenas de transmisión.