Baja cobertura de vacunación aumenta riesgo del sarampión

Tegucigalpa, Honduras

Los bajos niveles de cobertura que Honduras registra en la aplicación de la vacuna triple viral contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP) en su población aumentan la posibilidad de la llegada de la enfermedad del sarampión al país.

En medio de una alerta sanitaria en la región de América por esta enfermedad, es cuestión de días de que se registre el primer caso importado.

Según datos oficiales presentados el 18 de febrero por las autoridades sanitarias, Honduras reporta una cobertura de vacunación de 79% en la aplicación de la primera dosis de la SRP.

En el caso de la segunda dosis, el país registra el 77% de la cobertura, lo que significa que el 2% de los que se aplicaron la primera dosis no continuaron el esquema. Eso ha provocado que los casos sospechosos de esta enfermedad incrementen en 300%.