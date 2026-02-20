Pistoleros matan a prestamista en Comayagua

Un hombre murió de forma violenta tras ser atacado a disparos por sujetos desconocidos. El crimen se registró ayer en la residencial El Bambú, en Comayagua, zona central de Honduras.
La víctima fue identificada como Macario Medina Acosta, de 66 años de edad. Según los reportes preliminares, Medina era socio de una lotificadora y prestamista.
De acuerdo con los medios locales, una llamada al 911 alertó sobre el cadáver de Medina, el cual quedó afuera de un vehículo pick-up, a orilla de la carretera.
Posterior al hecho criminal, dos presuntos hechores fueron identificados por medio de las cámaras de seguridad y serán puestos a disposición de las autoridades competentes.
Se espera que en las próximas horas las autoridades de seguridad proporcionen más detalles del caso.