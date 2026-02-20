Pistoleros matan a prestamista en Comayagua

Comayagua

La víctima fue identificada como Macario Medina Acosta , de 66 años de edad. Según los reportes preliminares, Medina era socio de una lotificadora y prestamista.

Un hombre murió de forma violenta tras ser atacado a disparos por sujetos desconocidos. El crimen se registró ayer en la residencial El Bambú , en Comayagua, zona central de Honduras.

De acuerdo con los medios locales, una llamada al 911 alertó sobre el cadáver de Medina, el cual quedó afuera de un vehículo pick-up, a orilla de la carretera.

Posterior al hecho criminal, dos presuntos hechores fueron identificados por medio de las cámaras de seguridad y serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de seguridad proporcionen más detalles del caso.