Secretaría de Salud mantiene alerta por más de 40 casos sospechosos de sarampión

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud de Honduras informó este miércoles que mantiene la alerta sanitaria tras confirmarse más de 40 casos sospechosos de sarampión en el país. Las autoridades instaron a la población a notificar de inmediato cualquier síntoma compatible con la enfermedad y a evitar la automedicación. Homer Mejía, jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, explicó que la respuesta ante esta situación no recae únicamente en la institución, sino que cuenta con el respaldo de organismos nacionales e internacionales.

"No solo compete a la Secretaría de Salud, es por eso que tenemos a nuestros socios cooperantes como la OPS, el Colegio Médico de Honduras para fortalecer las capacidades de diagnóstico y de respuesta con nuestro personal médico que está en los 18 departamentos del país", señaló. El funcionario detalló que, en Guatemala, el mayor número de personas afectadas se encuentra en edades de 20 a 29 años, grupo que representa el 68% de los casos dentro del rango de 15 a 39 años, y que los hombres han sido más afectados que las mujeres.

Síntomas del sarampión

Ante la presencia de síntomas como fiebre y erupción cutánea, Mejía recomendó actuar de inmediato. “Entonces, ¿qué hacer si yo veo algún niño o alguna persona con fiebre o con una erupción como sarcoído? Inmediatamente pensar que puede ser un sospechoso de sarampión. Informar o asistir al centro de salud más cercano. No automedicarse, es fundamental no automedicarse”, indicó. Sobre la importancia de notificar rápidamente los casos sospechosos, el especialista subrayó que esta acción permite cortar la cadena de transmisión. “Porque nosotros podemos evitar los contagios nuevos, interrumpimos la cadena de transmisión, es decir, evitamos que se contagien otras personas”, afirmó. Agregó que, tras la notificación, se activa un protocolo que incluye la búsqueda de contactos en la comunidad, el aislamiento del caso sospechoso y un “bloqueo” epidemiológico en un radio de 500 metros alrededor del paciente. “Revisamos si las personas o los niños menores de 5 años tienen su esquema de vacunación completo contra el sarampión”, explicó. Mejía recordó que, debido a que el sarampión es una enfermedad que estaba en fase de eliminación en el país, la detección de un solo caso ya se considera un brote. “Desde el momento que nosotros detectamos, notificamos, damos la alerta, hacemos la visita domiciliaria antes de las 48 horas, llenamos una ficha epidemiológica (...) empezamos a tomar la muestra en laboratorio, se está procesando, aislamos el caso y hacemos la búsqueda si hay más contactos”, detalló.