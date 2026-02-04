OPS emite alerta por aumento de casos de sarampión en la región

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica ante el incremento sostenido de casos de sarampión en la región de las Américas y llamó a los países miembros a reforzar la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la respuesta rápida frente a posibles brotes.
“El marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026 constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados miembros”, establece la alerta emitida este martes 3 de febrero por el organismo regional de salud.
De acuerdo con datos de la OPS, durante 2025 se confirmaron en la región 14,891 casos de sarampión, incluidos 29 fallecimientos. Los contagios fueron notificados por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
En las primeras tres semanas de 2026, entre el 1 y el 18 de enero, se confirmaron 1,031 casos adicionales de esta enfermedad altamente contagiosa, que afecta principalmente a niños.
Aunque en Centroamérica ya se han registrado casos en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en Honduras aún no se han confirmado personas enfermas con sarampión. No obstante, expertos en salud pública exhortan a la población a reforzar las medidas de prevención, ya que el 78 % de los casos reportados en la región corresponde a personas no vacunadas.
Honduras se mantiene en alerta epidemiológica debido a la circulación del virus en países vecinos. Según la OPS, el país figura entre las naciones con las tasas más bajas de cobertura de vacunación contra el sarampión, con porcentajes inferiores al 80 %.
Para la primera dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas, la cobertura nacional se sitúa en 79 %, un nivel similar al reportado en países como Venezuela y Bolivia. En el caso de la segunda dosis, la cobertura disminuye al 77 %, detalla la alerta epidemiológica.
“La alta incidencia de casos en niños pequeños, el elevado porcentaje de personas no vacunadas y la persistencia de brotes en comunidades reticentes a la vacunación, asociados a casos importados, reflejan la necesidad urgente de restablecer y sostener coberturas superiores al 95 % con dos dosis de la vacuna contra el sarampión”, advierte la OPS.
En ese contexto, la organización insta a los países miembros a fortalecer la vigilancia epidemiológica y consolidar la capacidad de respuesta rápida para evitar la reintroducción y transmisión endémica del virus en la región.
Entre las recomendaciones emitidas figuran la vacunación de todos los contactos cercanos de casos confirmados y sospechosos, el mantenimiento de reservas suficientes de vacunas contra sarampión, rubéola y paperas, así como de jeringas e insumos necesarios para acciones de prevención y control ante casos importados.
Asimismo, la OPS aconseja intensificar las campañas de vacunación y fortalecer la microplanificación de los servicios de inmunización de rutina, con el objetivo de alcanzar coberturas de al menos 95 % con dos dosis de la vacuna.