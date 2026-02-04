OPS emite alerta por aumento de casos de sarampión en la región

Tegucigalpa, Honduras

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una nueva alerta epidemiológica ante el incremento sostenido de casos de sarampión en la región de las Américas y llamó a los países miembros a reforzar la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la respuesta rápida frente a posibles brotes. “El marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026 constituye una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados miembros”, establece la alerta emitida este martes 3 de febrero por el organismo regional de salud. De acuerdo con datos de la OPS, durante 2025 se confirmaron en la región 14,891 casos de sarampión, incluidos 29 fallecimientos. Los contagios fueron notificados por Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. En las primeras tres semanas de 2026, entre el 1 y el 18 de enero, se confirmaron 1,031 casos adicionales de esta enfermedad altamente contagiosa, que afecta principalmente a niños.

Aunque en Centroamérica ya se han registrado casos en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, en Honduras aún no se han confirmado personas enfermas con sarampión. No obstante, expertos en salud pública exhortan a la población a reforzar las medidas de prevención, ya que el 78 % de los casos reportados en la región corresponde a personas no vacunadas. Honduras se mantiene en alerta epidemiológica debido a la circulación del virus en países vecinos. Según la OPS, el país figura entre las naciones con las tasas más bajas de cobertura de vacunación contra el sarampión, con porcentajes inferiores al 80 %. Para la primera dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas, la cobertura nacional se sitúa en 79 %, un nivel similar al reportado en países como Venezuela y Bolivia. En el caso de la segunda dosis, la cobertura disminuye al 77 %, detalla la alerta epidemiológica.