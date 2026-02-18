Con ceniza en la frente y fe en el corazón, sampedranos inician la Cuaresma

Doña Julia García llegó tempranito a la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Trabaja como aseadora y entra a las 8:00 am todos los días. Hoy decidió levantarse más temprano de lo normal y caminar desde su barrio Barandillas como cada año para participar en la misa del Miércoles de Ceniza.
Ella, desde hace muchos años, acude siempre a la catedral metropolitana para que le impongan las cenizas y escuchar de parte del sacerdote la frase que dice a cada uno de los feligreses: “Polvo eres y en polvo te convertirás”.
Igual que doña Julia, centenares de feligreses participaron en la misa de Miércoles de Ceniza que marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo litúrgico que dura 40 días antes de la Pascua, cuando los católicos se preparan para conmemorar la Resurrección de Jesús a través de la oración, la penitencia y el ayuno.
La Cuaresma va desde Miércoles de Ceniza hasta la Misa de la Cena del Señor, lo que significa que la Cuaresma termina al comienzo de la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. Este día, católicos de todo el mundo, incluyendo los sampedranos, acuden a misa para recibir una cruz de ceniza en la frente como señal de arrepentimiento, humildad y mortalidad.
Este día en todas las parroquias hay misas desde las cinco de la mañana hasta las 9.30 de la noche con el fin de dar oportunidad a la feligresía de participar en una de las misas más concurridas del año. Cada año los católicos también recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos.
Miles participan en las procesiones y misas en esta fecha; esas palmas en forma de cruces o ramos son llevadas a las casas después de la bendición.
El párroco de la catedral San Pedro Apóstol, P. Glenis Mejía, llamó a la feligresía a no echar en saco roto el sacramento del bautismo y buscar la conversión en este tiempo de oración.
"En estos 40 días no nos soltemos de la mano de nuestro señor Jesús y pidamos a él la gracia de la perseverancia", dijo.
Además, exhortó a pedir al Señor ser humildes para reconocer nuestros pecados y vivir en la gracia, porque es el inicio de la Cuaresma.
El sacerdote Alex Ramos, párroco de la Guadalupe, explica que las cenizas que se utilizan para la imposición se obtienen de la quema de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior.
Ese polvo gris o negro que resulta de la incineración de las palmas es mezclado con agua bendita o aceite para formar una pasta aromatizada con incienso, la que es colocada en la frente de los feligreses en forma de cruz.
Programación en algunas parroquias
En la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol las misas se realizarán en horarios normales: 6:00 am, 11:00 am y 6:00 pm. Las comunidades que pertenecen a la parroquia San Pedro tendrán sus eucaristías en sus templos en los horarios programados durante la semana.
En la parroquia San Vicente de Paul se realizarán eucaristías a las 7 y 9 de la mañana; a las 12 del mediodía, 6:00 pm y 8:00 pm.
La parroquia de la Santa Cruz de la Tara invita a todas las comunidades a participar en la celebración del Miércoles de Ceniza.
La misa en la parroquia de la Santa Cruz es a las 6:30 am, 12:30 del mediodía y 6:30 pm.
La parroquia Guadalupe tendrá misas a las 5:00 am, 6:00 pm y 9:30 pm, mientras que en la comunidad Espíritu Santo será a las 5:00 am; a las 4:00 pm se realizará la eucaristía en los templos de Caridad del Cobre y Nuestra Señora de Fátima.