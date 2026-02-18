Con ceniza en la frente y fe en el corazón, sampedranos inician la Cuaresma

San Pedro Sula, Honduras

Doña Julia García llegó tempranito a la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol. Trabaja como aseadora y entra a las 8:00 am todos los días. Hoy decidió levantarse más temprano de lo normal y caminar desde su barrio Barandillas como cada año para participar en la misa del Miércoles de Ceniza.

Ella, desde hace muchos años, acude siempre a la catedral metropolitana para que le impongan las cenizas y escuchar de parte del sacerdote la frase que dice a cada uno de los feligreses: “Polvo eres y en polvo te convertirás”.

Igual que doña Julia, centenares de feligreses participaron en la misa de Miércoles de Ceniza que marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo litúrgico que dura 40 días antes de la Pascua, cuando los católicos se preparan para conmemorar la Resurrección de Jesús a través de la oración, la penitencia y el ayuno.

La Cuaresma va desde Miércoles de Ceniza hasta la Misa de la Cena del Señor, lo que significa que la Cuaresma termina al comienzo de la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo. Este día, católicos de todo el mundo, incluyendo los sampedranos, acuden a misa para recibir una cruz de ceniza en la frente como señal de arrepentimiento, humildad y mortalidad.

Este día en todas las parroquias hay misas desde las cinco de la mañana hasta las 9.30 de la noche con el fin de dar oportunidad a la feligresía de participar en una de las misas más concurridas del año. Cada año los católicos también recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Miles participan en las procesiones y misas en esta fecha; esas palmas en forma de cruces o ramos son llevadas a las casas después de la bendición.

El párroco de la catedral San Pedro Apóstol, P. Glenis Mejía, llamó a la feligresía a no echar en saco roto el sacramento del bautismo y buscar la conversión en este tiempo de oración.

"En estos 40 días no nos soltemos de la mano de nuestro señor Jesús y pidamos a él la gracia de la perseverancia", dijo.

Además, exhortó a pedir al Señor ser humildes para reconocer nuestros pecados y vivir en la gracia, porque es el inicio de la Cuaresma.