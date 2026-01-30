Intensifican vacunación contra sarampión en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula ha reforzado las jornadas de vacunación contra el sarampión tras la reactivación de la alerta epidemiológica, motivada por los casos registrados recientemente en los países vecinos de Guatemala y El Salvador. Según información oficial, los contagios en Guatemala se relacionan con una reunión religiosa celebrada en Santiago Atitlán, a la que asistieron personas de varios países, incluyendo Honduras. Wilmer Euceda, jefe de Redes Integradas de Salud de la región sanitaria, recordó que la alerta se declaró inicialmente en junio de 2025 debido a brotes en Estados Unidos, México, Haití y un caso en Costa Rica, y se volvió a activar en enero de 2026 por la proximidad de los contagios. Detalló que, tras conocer que un grupo de hondureños participó en este mismo evento religioso en Guatemala, se procedió a su ubicación y vigilancia, pero los casos fueron descartados días después por la Secretaría de Salud.

Aunque hasta el momento no se han confirmado casos en el país, el riesgo es considerado alto debido a la cercanía geográfica de los brotes, por lo que las autoridades locales decidieron reforzar la vigilancia en fronteras y las medidas de prevención. Euceda también lamentó que la cobertura de vacunación en Honduras sigue siendo insuficiente. Señaló que San Pedro Sula cerró 2025 una cobertura del 70% de la primera dosis de la vacuna SRP1 y un 60% de la segunda, niveles muy por debajo del 95% requerido para garantizar inmunidad colectiva, lo que deja a la población vulnerable. Informó que desde principios de enero retomaron las brigadas de vacunación en zonas con baja cobertura, con apoyo de organizaciones como Médicos Sin Fronteras. La próxima semana las intervenciones se concentrarán en sectores como Casa Quemada y Naco, Cortés. Indicó que la primera dosis de la vacuna contra el sarampión se debe aplicar a los niños de 12 meses y la segunda a los 18 meses. No obstante, si se detecta a un niño mayor a esta edad sin inmunización, también se le aplica, con el objetivo de captar a los menores que por diversos motivos no recibieron la vacuna en la edad establecida.