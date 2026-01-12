Honduras mantiene alerta sanitaria por riesgo regional de sarampión

San Pedro Sula, Honduras

La Secretaría de Salud (Sesal) reiteró que Honduras continúa bajo alerta sanitaria nacional por sarampión, como medida preventiva ante el incremento de brotes reportados en varios países de la región, aunque hasta la fecha no se registran casos confirmados en el territorio nacional. Las autoridades sanitarias informaron que durante 2025 se ha documentado transmisión activa del virus en países de América como Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Perú y Paraguay, lo que eleva el riesgo de importación de la enfermedad debido al constante flujo de personas entre naciones.

En Centroamérica se han confirmado casos recientes en Belice, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, situación que ha llevado a reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención en Honduras.

Intensifican vigilancia

La Sesal explicó que la intensificación de la vigilancia responde, en particular, a un brote identificado en Guatemala, el cual estaría asociado a un evento religioso que congregó a aproximadamente dos mil personas de distintas nacionalidades. A dicha actividad asistieron participantes procedentes tanto de países con circulación activa del virus como de naciones que no reportaban casos recientes. Según los reportes epidemiológicos, los principales grupos con mayor riesgo de contagio incluyen a personas no vacunadas, migrantes retornados, población con desnutrición y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. También se considera vulnerable a las mujeres embarazadas y a quienes participaron directamente en el evento religioso o mantuvieron contacto con asistentes que viajaron a Guatemala en diciembre del año pasado. Ante este escenario, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para que complete su esquema de vacunación y atienda únicamente la información difundida por canales oficiales. Asimismo, reiteró que cualquier persona que presente fiebre acompañada de erupción cutánea, tos, conjuntivitis o secreción nasal debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud para su evaluación oportuna.

Síntomas del sarampión