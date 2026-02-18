Bad Bunny cantará por primera vez en Tokio

Tokio, Japón.

El artista puertorriqueño Bad Bunny dará su primer concierto en Asia el 7 de marzo con una actuación especial en Tokio, al encabezar la próxima entrega de la serie de Spotify "Billions Club Live" y como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Tras el éxito en el medio tiempo del Super Bowl y su oda a Latinoamérica, Spotify organizará este espectáculo para destacar "su increíble alcance global y el poder de la música latina para conectar con fans de todo el mundo", indicó este miércoles en un comunicado.

Según la plataforma musical, esta serie celebra a los artistas que alcanzan "el hito de mil millones de reproducciones con una sola canción", y en este concierto Bad Bunny interpretará los 28 temas que han superado este umbral, entre los que se encuentran algunos de sus grandes éxitos como "Tití Me Preguntó", "Callaíta" o "DtMF".

Si bien el espectáculo coincide con su gira, este es un concierto independiente de una sola noche dedicado "exclusivamente a sus oyentes más populares en Japón", señalaron este miércoles desde la compañía.

Su último álbum, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", un homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.