Conmoción por muerte de Billy Steinberg, compositor “Like a Virgin” y “True Colors”

El legendario autor de algunas de las canciones pop más famosas de las décadas de 1980 y 1990 falleció el lunes 16 de febrero en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, según informó su abogada Laurie Soriano a PEOPLE.

“Billy fue un tesoro para Estados Unidos, un alma pura y encantadora que nos dio algunas de las letras más poéticas, capaces de conmover a millones de personas en todo el mundo”, declaró Soriano.

Su familia también lo despidió con un mensaje en el que lo describieron como “un letrista visionario, esposo devoto, padre amoroso y uno de los compositores más influyentes de su era”, destacando que su vida fue “un testimonio del poder de una canción bien escrita”.

Billy Steinberg deja a su esposa Trina, a sus hijos Ezra y Max, y a varios hermanos y familiares.

Billy Steinberg fue una figura central en la historia del pop contemporáneo. Su nombre quedó asociado de manera indeleble a canciones que definieron una era como “Like a Virgin”, interpretada por Madonna, y “True Colors”, popularizada por Cyndi Lauper.

Su etapa más prolífica se registró junto a su socio creativo Tom Kelly, con quien escribió una serie de éxitos número uno en el Billboard Hot 100. Además de “Like a Virgin” y “True Colors”, el dúo firmó canciones como “Eternal Flame” de The Bangles, “So Emotional” de Whitney Houston y “Alone” de Heart, todas ellas convertidas en fenómenos globales.

Según recordó Variety, Steinberg solía encargarse casi por completo las letras, mientras Kelly componía la música. “Cada uno tenía un rol muy claro”, explicó el propio compositor en una entrevista citada por el medio. “Con el tiempo se hizo evidente que yo era principalmente letrista”, afirmó.