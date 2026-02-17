Conmoción por muerte de Billy Steinberg, compositor “Like a Virgin” y “True Colors”

El legendario autor de algunas de las canciones pop más famosas de las décadas de 1980 y 1990 falleció el lunes 16 de febrero en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles, según informó su abogada Laurie Soriano a PEOPLE.
“Billy fue un tesoro para Estados Unidos, un alma pura y encantadora que nos dio algunas de las letras más poéticas, capaces de conmover a millones de personas en todo el mundo”, declaró Soriano.
Su familia también lo despidió con un mensaje en el que lo describieron como “un letrista visionario, esposo devoto, padre amoroso y uno de los compositores más influyentes de su era”, destacando que su vida fue “un testimonio del poder de una canción bien escrita”.
Billy Steinberg deja a su esposa Trina, a sus hijos Ezra y Max, y a varios hermanos y familiares.
Billy Steinberg fue una figura central en la historia del pop contemporáneo. Su nombre quedó asociado de manera indeleble a canciones que definieron una era como “Like a Virgin”, interpretada por Madonna, y “True Colors”, popularizada por Cyndi Lauper.
Su etapa más prolífica se registró junto a su socio creativo Tom Kelly, con quien escribió una serie de éxitos número uno en el Billboard Hot 100. Además de “Like a Virgin” y “True Colors”, el dúo firmó canciones como “Eternal Flame” de The Bangles, “So Emotional” de Whitney Houston y “Alone” de Heart, todas ellas convertidas en fenómenos globales.
Según recordó Variety, Steinberg solía encargarse casi por completo las letras, mientras Kelly componía la música. “Cada uno tenía un rol muy claro”, explicó el propio compositor en una entrevista citada por el medio. “Con el tiempo se hizo evidente que yo era principalmente letrista”, afirmó.
Antes de conquistar los rankings, Steinberg inició su carrera a fines de los años 70 como líder de la banda new wave Billy Thermal, firmada por el sello Planet, de Richard Perry.
Aunque el grupo no alcanzó un éxito masivo, fue un paso decisivo para su desarrollo artístico. Uno de los temas que compuso en esa etapa, “How Do I Make You”, fue versionado por Linda Ronstadt y se convirtió en un hit del Top 10 en 1980.
El momento que lo cambió todo llegó en 1983 cuando escribió la letra de “Like a Virgin” a partir de una experiencia personal. “Estaba escribiendo sobre una situación muy íntima de mi vida”, explicó Steinberg en una entrevista citada por la BBC. “Había salido de una relación difícil y conocí a alguien nuevo. Estaba eufórico, y empecé a contar esa historia”.
Aunque inicialmente el título generó resistencia en la industria, Steinberg se negó a cambiarlo. “Sabía que podía resultar chocante, pero me gustaba la idea de escribir algo que no se había hecho antes”, sostuvo.
El tema terminó en manos de Madonna y fue producido por Nile Rodgers. El furor del público por este track lo llevó a ser el primer número uno de la cantante en Estados Unidos y en un emblema de su carrera.
Reconocimientos y legado
A lo largo de más de cuatro décadas, Steinberg escribió canciones para una lista impresionante de artistas, entre ellos Celine Dion, Tina Turner, Rod Stewart, Pat Benatar, Bette Midler, Demi Lovato y JoJo, entre muchos otros.
En 1997 ganó un premio Grammy por su trabajo en el álbum Falling Into You de Celine Dion, que fue elegido Álbum del Año. En 2011, Steinberg y Kelly fueron incorporados al Songwriters Hall of Fame, un reconocimiento que selló su lugar en la historia de la música.
Tras conocerse la noticia de su muerte, Cyndi Lauper lo recordó con afecto en redes sociales: “Siento mucho saber que mi amigo Billy Steinberg falleció. Era un tipo muy amable y siempre fue muy solidario. Pienso mucho en su familia, sus seres queridos y en Tom en este momento tan triste”, escribió la cantante en Instagram.