Junior H confirma su llegada a Honduras en mayo 2026

La espera terminó para la legión de seguidores de los corridos tumbados en el país.
El fenómeno global Junior H ha confirmado que Honduras será una parada clave en su esperada gira internacional “Latinoamérica en lágrimas $ad Boy Tour-Latam 2026".
El Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa será el epicentro de la melancolía y el flow urbano el próximo 20 de mayo, en una noche que promete ser histórica.
Este evento, de primer nivel, llega bajo la presentación de Conciertos BAC y la producción de CR Entertainment en alianza con Conciertos Honduras.
Junior H aterriza en Honduras en la cúspide de su carrera. Tras un 2025 arrollador donde conquistó los escenarios más exigentes de Estados Unidos y México, el artista ha redefinido los límites de la música latina.
Entre sus hazañas más recientes destaca un hito sin precedentes: convertirse en el artista masculino más joven en agotar dos noches consecutivas en el mítico Hollywood Bowl, sumando este logro a una larga lista de "sold outs" en las principales arenas del mundo.
Para los fanáticos que no quieren quedarse fuera, la preventa oficial se llevará a cabo del 17 al 20 de febrero a través de la plataforma eticket.hn.
Los tarjetahabientes de BAC gozarán de beneficios exclusivos y descuentos especiales, permitiéndoles adquirir sus entradas antes que el público general y asegurar su lugar en el que ya se perfila como el concierto más sentimental y energético del año.
“Latinoamérica en lágrimas $ad Boy Tour-Latam 2026" marca una nueva etapa en la carrera del artista y representa su primer gran encuentro con el público centroamericano, con fechas confirmadas en Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Chile, llevando a Latinoamérica un espectáculo cargado de emoción, identidad y los temas que han definido su trayectoria.
En paralelo a su regreso a los escenarios de la región, Junior H presenta su nuevo álbum “DEPR/3$$ED MFKZ", disponible en todas las plataformas digitales desde el 12 de febrero.
El proyecto, compuesto por 14 canciones, marca una nueva etapa en la evolución artística del cantante, explorando una narrativa más íntima y emocional sin perder la esencia que lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.
Este lanzamiento llega en un momento clave de su carrera, respaldado por el impacto sostenido de sus producciones anteriores y por una conexión cada vez más sólida con su audiencia, acompañando así el inicio de su gira.
El concierto en Tegucigalpa se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año, reuniendo a miles de seguidores en una noche que celebra la llegada del artista por primera vez a la región.