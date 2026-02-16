Junior H confirma su llegada a Honduras en mayo 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La espera terminó para la legión de seguidores de los corridos tumbados en el país.

El fenómeno global Junior H ha confirmado que Honduras será una parada clave en su esperada gira internacional “Latinoamérica en lágrimas $ad Boy Tour-Latam 2026".

El Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa será el epicentro de la melancolía y el flow urbano el próximo 20 de mayo, en una noche que promete ser histórica.

Este evento, de primer nivel, llega bajo la presentación de Conciertos BAC y la producción de CR Entertainment en alianza con Conciertos Honduras.

Junior H aterriza en Honduras en la cúspide de su carrera. Tras un 2025 arrollador donde conquistó los escenarios más exigentes de Estados Unidos y México, el artista ha redefinido los límites de la música latina.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Entre sus hazañas más recientes destaca un hito sin precedentes: convertirse en el artista masculino más joven en agotar dos noches consecutivas en el mítico Hollywood Bowl, sumando este logro a una larga lista de "sold outs" en las principales arenas del mundo.

Para los fanáticos que no quieren quedarse fuera, la preventa oficial se llevará a cabo del 17 al 20 de febrero a través de la plataforma eticket.hn.

Los tarjetahabientes de BAC gozarán de beneficios exclusivos y descuentos especiales, permitiéndoles adquirir sus entradas antes que el público general y asegurar su lugar en el que ya se perfila como el concierto más sentimental y energético del año.