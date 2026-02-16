Muere Robert Duvall, el aclamado actor de Apocalypse Now y El Padrino, a los 95 años

Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió en la noche del domingo a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall."Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo.

Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.