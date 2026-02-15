Las extrañas predicciones de la serie son "inquietantes” para el productor de la serie

La familia más famosa de Springfield alcanzó un nuevo récord: Los Simpson celebraron la emisión de su episodio número 800, afianzando su posición como la serie animada y de comedia más longeva de la televisión de Estados Unidos.

El productor ejecutivo y showrunner, Matt Selman, expuso su visión sobre el fenómeno y el porvenir de la serie, señalando que nunca percibió el ciclo cerca de concluir.

“Nunca hubo un momento en el que me fuera a la cama pensando: ‘Probablemente el programa va a terminar. Vamos a tener que empacar y limpiar todas las porquerías de nuestras oficinas’”, relató en diálogo con Page Six.

El episodio especial, titulado “Irrational Treasure”, llevó a la familia a Filadelfia y contó con la participación de figuras invitadas como Quinta Brunson, Kevin Bacon, Questlove y Noah Wyle.

Para Selman, llegar a los 800 episodios fue posible gracias a la fidelidad del público. Destaca que, tras la fusión de Fox con Disney en 2019 y la llegada de la serie a Disney+, “toda una nueva generación de fans jóvenes se enamoró de la serie y la convirtió en su favorita”.

La duración del programa no solo se midió en cantidad de episodios, sino también en su capacidad para anticipar sucesos improbables.

Matt Selman reconoce que las “extrañas” predicciones de la serie, como la fusión Disney/Fox o la presidencia de Trump, causaron asombro.

“Es inquietante”, confiesa, y añade que estas coincidencias llevan a pensar “que quizá vivimos en una simulación, o algo así”.

Sin embargo, aporta una interpretación racional y afirma que lo más improbable sería no haber predicho nada: “Considero que todo son coincidencias. Y si no existieran coincidencias, eso sí sería muy improbable”.

A lo largo de casi cuatro décadas, Los Simpson evitó grandes obstáculos creativos

Según Selman, la cadena “no interviene demasiado creativamente”, lo que les permitió experimentar con mayor libertad. Se sintió afortunado de no haber afrontado ese tipo de trabas, de alguien diciendo que no se puede hacer esto o aquello.

Respecto al proceso de escritura, Selman sostiene que el secreto está en mantener la espontaneidad. “Cuanto más intentas predecir o evitar predecir, arruinas las predicciones. Así que tienes que ir puro y dejar que sucedan o no”, explica.

El guionista también reflexiona sobre el atractivo de la magia en la cultura popular, asegurando que la gente quiere creer en la magia y que, aunque sea real solo en la mente de las personas, las coincidencias sí lo son: “Si no hubiera coincidencias, eso sí sería realmente improbable”.

Uno de los elementos destacados del episodio 800 es el discurso de Marge sobre la experiencia de tener una mascota.

Selman lo describe como “una carta de amor al show, a James Brooks [cocreador], a las mascotas y a Marge”. Explica que, aunque es un momento divertido y absurdo, también “es tan bueno como cualquier cosa que la serie haya hecho en el espíritu de la visión realista y torturada de lo que significa ser una persona emocional en la actualidad”.