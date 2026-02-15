Cazzu brilló junto a Bad Bunny en el River de Argentina

Argentina.

La segunda noche del "Debí Tirar Más Fotos World Tour" en Buenos Aires, Argentina se convirtió en un momento histórico para la música urbana latina.

Ante más de 80 mil personas en el Estadio Monumental de River Plate, Bad Bunny sorprendió al público al invitar a Cazzu al escenario, junto a Duki y Khea, para interpretar el clásico “Loca Remix”, tema que marcó un antes y un después en el trap argentino.

La aparición de la artista jujeña desató una ovación inmediata y reafirmó su lugar como referente femenina del género.

Además, Cazzu interpretó su éxito “Con Otra”, que en 2025 superó incluso a Lady Gaga en reproducciones, mostrando la fuerza de su carrera internacional.

El encuentro entre ambos artistas no solo encendió al público, sino que también reavivó rumores sobre su antigua relación personal, sumando un matiz de nostalgia y complicidad a la velada.

La fecha, celebrada en pleno Día de San Valentín, le dio un aire aún más simbólico al reencuentro.

CONTINÚA CON SU GIRA TRAS EL SUPER BOWL

El puertorriqueño Bad Bunny continuó el viernes con su gira ´DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour´, que concluye hoy, como parte de sus tres conciertos en Buenos Aires, después de haber recorrido desde noviembre países como República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú y Chile.

Tras Argentina, las próximas paradas de Bad Bunny son Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar el 22 de julio en Bélgica.

Las entradas para la gira se agotaron rápidamente, al igual que ocurrió en la residencia artística de 30 conciertos que celebró el artista en Puerto Rico entre julio y septiembre del 2025.

Su último álbum, ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, una homenaje a la cultura y la música de su Puerto Rico natal, le ha valido este mes el premio Grammy a Mejor Disco del Año, otorgado por primera vez a una producción completamente en español.

EXITOSO SHOW DE MEDIO TIEMPO