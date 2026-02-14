James Van Der Beek compró un rancho de $4.8 millones un mes antes de morir

Texas, Estados Unidos.

James Van Der Beek compró el rancho multimillonario en Texas que alquilaba antes de morir.

Según Realtor.com, la estrella de "Dawson's Creek", James Van Der Beek—quien, junto con su esposa Kimberly y sus hijos, comenzó a alquilar la extensa propiedad en 2020— y adquirió oficialmente el rancho en el área de Austin por $4.76 millones el 9 de enero, en lo que parece haber sido una operación fuera de mercado.

La estrella de "Varsity Blues" falleció el 11 de febrero tras años de lucha contra el cáncer colorrectal en etapa 3.

Inmediatamente después del fallecimiento del querido actor a los 48 años, sus amigos crearon una campaña en GoFundMe, que hasta el sábado ha recaudado más de $2.5 millones en donaciones.

El exitoso GoFundMe ha recibido críticas desde entonces, ya que hay quienes lo consideran innecesario, dada la exitosa carrera de Van Der Beek y la costosa compra de su casa.