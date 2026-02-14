James Van Der Beek compró un rancho de $4.8 millones un mes antes de morir

James Van Der Beek compró el rancho multimillonario en Texas que alquilaba antes de morir.
Según Realtor.com, la estrella de "Dawson's Creek", James Van Der Beek—quien, junto con su esposa Kimberly y sus hijos, comenzó a alquilar la extensa propiedad en 2020— y adquirió oficialmente el rancho en el área de Austin por $4.76 millones el 9 de enero, en lo que parece haber sido una operación fuera de mercado.
La estrella de "Varsity Blues" falleció el 11 de febrero tras años de lucha contra el cáncer colorrectal en etapa 3.
Inmediatamente después del fallecimiento del querido actor a los 48 años, sus amigos crearon una campaña en GoFundMe, que hasta el sábado ha recaudado más de $2.5 millones en donaciones.
El exitoso GoFundMe ha recibido críticas desde entonces, ya que hay quienes lo consideran innecesario, dada la exitosa carrera de Van Der Beek y la costosa compra de su casa.
Sin embargo, el representante del fallecido actor aclaró este sábado que Van Der Beek consiguió el enganche para la casa con la ayuda de amigos.
"James consiguió el enganche para el rancho de Texas para la familia con la ayuda de amigos a través de un fideicomiso, para que pudieran cambiar del alquiler a la hipoteca", declaró el representante a People.
Mientras tanto, las celebridades, entre ellas Donna Vivino de Broadway, recurrieron a las redes sociales para defender el GoFundMe de los trolls que cuestionaban la validez de la recaudación de fondos.
“Para quienes atacan a la esposa de James Van Der Beek por tener un [GoFundMe], permítanme darles algunos DATOS”, escribió el viernes.
“1. No son DUEÑOS de la granja en la que viven, la alquilaban. 2. Él no vivía de las regalías”. Si bien mencionó los comentarios previos del actor sobre no recibir “casi nada” de las regalías de “Dawson’s Creek”, agregó que “el tratamiento contra el cáncer es carísimo incluso con seguro”.
“No todo es lo que parece en línea”, concluyó la publicación. “Un poco de contexto ayuda mucho”.