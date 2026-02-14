Jessica Alba y Cash Warren finalizan su divorcio con una indemnización multimillonaria

Jessica Alba y Cash Warren formalizaron oficialmente su divorcio dos años después de su separación.
Documentos judiciales presentados por Warren el viernes y obtenidos por TMZ indican que la expareja, que se casó en 2008, no se pagará manutención conyugal.
Sin embargo, Warren recibirá un pago de 3 millones de dólares para equilibrar la distribución de bienes. Alba realizará dos pagos de 1,5 millones de dólares: uno ahora y otro un año después.
Alba y Warren, padres de Honor Marie, de 17 años, y Haven Garner, de 14, y de Hayes Alba, de 8, se separaron en 2024.
En enero de 2025, Alba solicitó el divorcio de Warren tras 16 años de matrimonio y 20 años de convivencia.
“Llevo años en un viaje de autorrealización y transformación, tanto a nivel individual como en pareja con Cash”, comenzó en Instagram en aquel momento.
“Estoy orgullosa de cómo hemos crecido en nuestro matrimonio durante los últimos 20 años y ahora es el momento de embarcarnos en una nueva etapa de crecimiento y evolución como individuos”.
Refiriéndose a sus hijos, Alba añadió: “Seguimos adelante con amor, amabilidad y respeto mutuo y siempre seremos una familia. Nuestros hijos siguen siendo nuestra máxima prioridad y solicitamos privacidad en este momento”.
Tras la noticia, una fuente cercana declaró a People que la pareja sigue siendo “amiga y solo piensa en los niños”.
“Pase lo que pase, parece que seguirán unidos”, añadió la fuente. “Si están solicitando el divorcio, no es por algún drama de odio. Todavía se ven felices juntos. Sin embargo, Jess ha mencionado a lo largo de los años que es difícil mantener la chispa”.
Los antiguos amores se conocieron en el set de "Los Cuatro Fantásticos" en Vancouver en 2004. Alba interpretó a la icónica Sue Storm, mientras que Warren fue asistente de dirección en el set.
Ambos ya tienen nuevas parejas
Ahora, ambas partes han dejado atrás su romance, ya que Alba ahora sale con el actor Danny Ramirez, de 33 años.
La pareja desató rumores de romance en mayo de 2025 tras ser vistos besándose durante una salida a Regent's Park en Londres. En julio de 2025, la pareja fue fotografiada mostrando su afecto frente a la casa de Ramírez en Los Ángeles.
Por su parte, a Warren se le relacionó con la modelo Hana Sun Doerr, de 25 años, en agosto de 2025.
En fotos obtenidas por Page Six, se ve al productor de cine y a la estrella de portada cenando en Los Ángeles en ese momento. A principios de ese verano, Warren opinó sobre el nuevo romance de Alba, declarando a TMZ: "Me alegro por ella".
Luego sonrió tímidamente cuando se le preguntó si también estaba en la escena de las citas, a lo que respondió: "No, déjame saber si tienes a alguien".