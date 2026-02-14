Shakira celebra un año de récords con su gira mundial

El Salvador

De acuerdo con cifras difundidas por Billboard, la gira ha superado los 421,6 millones de dólares en recaudación tras 86 conciertos realizados hasta enero de 2026, consolidándose como el tour latino más exitoso en términos económicos hasta la fecha.

Shakira celebra esta noche en El Salvador el primer aniversario de su gira mundial, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" , un espectáculo que no solo marcó su regreso a los escenarios, sino que también redefinió el alcance comercial y cultural de la música latina en la industria global.

La conmemoración tendrá lugar en el Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González, durante el cuarto concierto de su residencia centroamericana. La fecha adquiere un significado especial, ya que la artista invitó a los asistentes provenientes de otros países a llevar la bandera de su nación, en un gesto que subraya el carácter internacional del fenómeno.

Al coincidir con el 14 de febrero, han surgido versiones sobre posibles sorpresas en el repertorio. Entre ellas, la interpretación de “Acróstico” junto a sus hijos o la aparición de un invitado especial en el escenario, lo que ha elevado la expectativa entre los seguidores.

Más allá de las especulaciones, la velada también representa un homenaje a la comunidad colombiana radicada en la región y a los fanáticos que han acompañado el recorrido desde su inicio. La elección de El Salvador como sede del aniversario evidencia el reconocimiento a la diversidad geográfica de su público.

El periplo internacional comenzó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y desde entonces ha incluido presentaciones en Perú, Colombia, Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Paraguay, Uruguay y ahora El Salvador, configurando una de las rutas más extensas de su carrera.

La demanda inicial marcó un precedente: más de 950,000 boletos se vendieron en menos de dos horas para 18 estadios de la región, estableciendo un récord para una artista femenina. En ciudades como Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile, las entradas se agotaron en menos de cuarenta minutos, lo que obligó a añadir nuevas fechas.

En México, el impacto fue particularmente notable. La cantante ofreció 12 conciertos y reunió cerca de 650,000 asistentes, dejando una marca histórica en ese circuito. El país se convirtió en uno de los epicentros del tour y reafirmó el arraigo de la barranquillera en ese mercado.

En Estados Unidos, la gira superó los 250 millones de dólares en ingresos, impulsada por múltiples presentaciones en ciudades como Charlotte, Houston, Miami, Los Ángeles, San Francisco y Chicago. La respuesta del público confirmó la vigencia internacional de su propuesta artística.