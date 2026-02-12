Blake Lively y Justin Baldoni no logran acuerdo en mediación judicial

Estados Unidos.

Luego de una jornada completa de mediación en un tribunal federal de Nueva York, Blake Lively y Justin Baldoni no lograron alcanzar un acuerdo para resolver la demanda por acoso sexual que los enfrenta y que, por ahora, sigue encaminada a juicio.

Los protagonistas de Romper El Círculo llegaron por separado al edificio judicial y pasaron gran parte del día en salas distintas del piso 14, mientras sus equipos legales sostenían conversaciones bajo la supervisión de la magistrada Sarah L. Cave.

Al término de la jornada, ambos abandonaron el lugar en silencio, atravesando una nube de cámaras y reporteros sin ofrecer declaraciones.

Quien sí habló fue Bryan Freedman, abogado de Justin Baldoni, quien confirmó que no se alcanzó ningún acuerdo. Aunque reconoció que aún existe la posibilidad de un arreglo antes del juicio, dejó entrever que el escenario más probable es que el caso se resuelva ante un jurado.

"Sí, lo creo. Lo esperamos con ansias", respondió al ser cuestionado sobre si el proceso llegará a juicio.