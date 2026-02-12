Blake Lively y Justin Baldoni no logran acuerdo en mediación judicial

Luego de una jornada completa de mediación en un tribunal federal de Nueva York, Blake Lively y Justin Baldoni no lograron alcanzar un acuerdo para resolver la demanda por acoso sexual que los enfrenta y que, por ahora, sigue encaminada a juicio.
Los protagonistas de Romper El Círculo llegaron por separado al edificio judicial y pasaron gran parte del día en salas distintas del piso 14, mientras sus equipos legales sostenían conversaciones bajo la supervisión de la magistrada Sarah L. Cave.
Al término de la jornada, ambos abandonaron el lugar en silencio, atravesando una nube de cámaras y reporteros sin ofrecer declaraciones.
Quien sí habló fue Bryan Freedman, abogado de Justin Baldoni, quien confirmó que no se alcanzó ningún acuerdo. Aunque reconoció que aún existe la posibilidad de un arreglo antes del juicio, dejó entrever que el escenario más probable es que el caso se resuelva ante un jurado.
"Sí, lo creo. Lo esperamos con ansias", respondió al ser cuestionado sobre si el proceso llegará a juicio.
La mediación forma parte del procedimiento habitual en casos federales y ambas partes ya habían sostenido reuniones previas con la magistrada. No obstante, nunca hubo señales claras de que las conversaciones fueran a prosperar.
El conflicto se originó cuando Blake Lively acusó a Justin Baldoni de haberla acosado durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover y de participar posteriormente, junto con su equipo de publicistas, en una presunta campaña de desprestigio tras la denuncia.
De acuerdo con Page Six, el juez Lewis Liman -quien presidirá el juicio programado para el 18 de mayo- analiza actualmente una moción presentada por la defensa de Baldoni para desestimar total o parcialmente la demanda.
El equipo legal del actor sostiene que las acusaciones no alcanzan el umbral legal para ser consideradas acoso y las describe como una serie de agravios menores.
Por su parte, los abogados de Blake Lively argumentaron que otros miembros del elenco también habrían expresado incomodidad por la conducta de Baldoni en el set y que los señalamientos deben ser evaluados por un jurado.