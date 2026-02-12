Berlinale 2026: Guía completa del inicio del festival de cine

Berlín.

Amy Adams, Juliette Binoche, Elle Fanning, Channing Tatum, Pamela Anderson y Ethan Hawke son algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja de la Berlinale en su 76ª edición que abre este jueves y que, además de entregar el Oso de Oro de Honor a Michelle Yeoh, tendrá como reclamo musical a la cantante Charlie XCX.

Varias de estos actores forman parte, además, del reparto de dos de las tres contribuciones latinas a la sección a competición: Fanning y Anderson, además de Callum Turner, Riley Keough y Jamie Bell, protagonizan 'Rosebush Pruning', del brasileño Karim Aïnouz.

Mientras, Tatum y Gemma Chan forman parte del elenco de 'Josephine', de la brasileño-estadounidense Beth de Araújo.

La tercera contribución latina llega de México, de la mano de Fernando Eimbcke y su filme 'Moscas', con el que aspira por segunda vez al Oso de Oro tras el estreno en 2008 en la competición oficial de la Berlinale de "Lake Tahoe", que le valió el Premio Alfred Bauer -galardón suspendido en 2020 tras salir a la luz el papel activo que tuvo el fundador del festival con la industria del cine bajo el nazismo- y el premio de la crítica internacional FIPRESCI.

A Adams se la podrá ver en otra de las 22 películas aspirantes a Oso, 'At the Sea', el último trabajo del húngaro Kornél Mundruczó, y a Binoche en la película de competición 'Queen at Sea', de Lance Hammer.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

ESTRELLAS TAMBIÉN EN LAS SECCIONES PARALELAS