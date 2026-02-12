Esposa de James Van Der Beek pide apoyo económico tras su muerte

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de James Van Der Beek, recordado mundialmente por su papel en "Dawson’s Creek".

El actor falleció el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, después de una valiente lucha contra un cáncer colorrectal diagnosticado en 2023.

Su esposa, la productora Kimberly Van Der Beek, con quien compartía seis hijos, tomó la iniciativa de difundir una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.

La meta de un millón de dólares, busca cubrir gastos básicos, deudas médicas y garantizar la continuidad escolar de los menores, asegurando estabilidad en medio del duelo familiar.

La meta inicial se superó rápidamente gracias a donaciones de los fans del actor y de figuras como Zoe Saldaña, Kaley Cuoco y Derek Hough.

Kimberly compartió el enlace en su cuenta de Instagram, agradeciendo el apoyo de amigos y seguidores: “Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en este momento. Con gratitud y el corazón roto”.

La familia también pidió privacidad para transitar la pérdida y honrar la memoria del intérprete, quien afrontó sus últimos días con fe y dignidad.

AMIGOS Y COMPAÑEROS DESPIDEN AL ACTOR