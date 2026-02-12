Esposa de James Van Der Beek pide apoyo económico tras su muerte

La industria del entretenimiento se encuentra de luto tras la muerte de James Van Der Beek, recordado mundialmente por su papel en "Dawson’s Creek".
El actor falleció el 11 de febrero de 2026, a los 48 años, después de una valiente lucha contra un cáncer colorrectal diagnosticado en 2023.
Su esposa, la productora Kimberly Van Der Beek, con quien compartía seis hijos, tomó la iniciativa de difundir una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe.
La meta de un millón de dólares, busca cubrir gastos básicos, deudas médicas y garantizar la continuidad escolar de los menores, asegurando estabilidad en medio del duelo familiar.
La meta inicial se superó rápidamente gracias a donaciones de los fans del actor y de figuras como Zoe Saldaña, Kaley Cuoco y Derek Hough.
Kimberly compartió el enlace en su cuenta de Instagram, agradeciendo el apoyo de amigos y seguidores: “Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en este momento. Con gratitud y el corazón roto”.
La familia también pidió privacidad para transitar la pérdida y honrar la memoria del intérprete, quien afrontó sus últimos días con fe y dignidad.
AMIGOS Y COMPAÑEROS DESPIDEN AL ACTOR
De compañeros de reparto como Roger Avary a su gran amiga Stacy Keibler o celebridades de Hollywood como Sarah Michelle Gellar y Jennifer Garner lloraron la muerte de la estrella.
"Hoy me enteré de que mi querido amigo James Van Der Beek, con quien trabajé en ‘The Rules of Attraction’ y quien ha sido un pilar de fortaleza para mí y mi familia en los momentos más difíciles, falleció. Sabía que estaba librando una terrible batalla con valentía y compasión", indicó Avary en una publicación en X.
"Tengo la suerte de haber tenido recientemente una conversación telefónica muy filosófica y existencial. Nunca he conocido a nadie como él, y rara vez he sentido una conexión tan estrecha y profunda. Me duele el corazón por su pérdida y mis pensamientos y oraciones están con su esposa e hijos", agregó.
Por su parte, su amigo y actor Austin Nichols escribió un mensaje de despedida en sus redes sociales: "James representó algo a lo que aspirar. Y como amigo, esposo y padre, sé que fue aún más poderoso e inspirador. Te extrañaremos", dijo.
Su amiga Stacy Keibler le dedicó una extensa carta en su cuenta de Instagram en la que también agradece haber podido pasar tiempo con el actor en sus últimos días de vida.
"Puede que hayamos perdido a alguien bueno aquí en la tierra... pero el cielo ganó algo extraordinario. Pensaré en ti cada vez que vea una puesta de sol. Cada vez que vea un arcoíris extenderse por el cielo. Sabré que estás ahí", dijo.
Emma Slater, quien formó pareja con Van Der Beek en ‘Dancing with the Stars’ en 2018, expresó su tristeza por su pérdida y agradeció haber podido despedirse de él.
Otras personalidades de Hollywood como Chad Michael Murray o el actor Paul Walter Hauser mandaron "mucho amor y luz" a la familia del actor o compartieron la campaña creada en GoFundMe para apoyar económicamente a la familia.
Las muestras de cariño se extendieron también entre Jennifer Garner, Katharine Foster y Sarah Michelle Gellar: "Si bien el legado de James siempre vivirá, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo», sentenció la actriz de ‘Buffy the Vampire Slayer’ (‘Buffy, La Cazavampiros’).