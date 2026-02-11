Zayn Malik insiste en que nunca estuvo enamorado de Gigi

“Zigi” (Zayn Malik y Gigi Hadid), para quienes siguieron de cerca a una de las parejas más populares de Hollywood en la década de 2010, puede que ya no exista como relación, pero el cantante ha dejado claro que aún siente cariño por la modelo. Durante una entrevista con Alex Cooper, conductora de Call Her Daddy, Zayn reafirmó sus declaraciones anteriores de que nunca ha estado enamorado, pese a su historia romántica con Gigi.

"Dijiste en una entrevista que no sabes si alguna vez has estado realmente enamorado. ¿Sigues creyendo eso?", preguntó Alex.

"Sí, porque mi comprensión del amor está en constante evolución. En ese momento quizás pensé que era amor, pero al crecer me di cuenta de que quizás no lo era; quizás era lujuria, quizás era esto, quizás era aquello", respondió el cantante.