Zayn Malik insiste en que nunca estuvo enamorado de Gigi

“Zigi” (Zayn Malik y Gigi Hadid), para quienes siguieron de cerca a una de las parejas más populares de Hollywood en la década de 2010, puede que ya no exista como relación, pero el cantante ha dejado claro que aún siente cariño por la modelo. Durante una entrevista con Alex Cooper, conductora de Call Her Daddy, Zayn reafirmó sus declaraciones anteriores de que nunca ha estado enamorado, pese a su historia romántica con Gigi.
"Dijiste en una entrevista que no sabes si alguna vez has estado realmente enamorado. ¿Sigues creyendo eso?", preguntó Alex.
"Sí, porque mi comprensión del amor está en constante evolución. En ese momento quizás pensé que era amor, pero al crecer me di cuenta de que quizás no lo era; quizás era lujuria, quizás era esto, quizás era aquello", respondió el cantante.
@callherdaddy
Live from Vegas, it’s ZAYN 👏 Full interview + a live performance. WEDNESDAY.♬ original sound - Call Her Daddy
La entrevista a la que se refirió Alex corresponde a una conversación de 2024 en The Zach Sang Show, donde Zayn admitió: «No sé si realmente estaba enamorado a estas alturas. Lo mira con nuevos ojos y piensa: “Bueno, quizás no estaba enamorado entonces”».
En ese momento continuó: "¿Fue amor o es una experiencia de vida lo que estamos viviendo? Quién sabe. Simplemente estamos en situaciones que, al mirarlas con otros ojos, son completamente distintos".
Casi dos años después, el exmiembro de One Direction reiteró su postura y aclaró que, si bien no considera que haya estado “enamorado” de Gigi, incluso la ama como madre de su hija de cinco años, Khai.
"No siento que fuera amor, y para ser justos, solo para que conste que siempre amaré a G, porque ella es la razón por la que mi hija está en este mundo y el respeto muchísimo. Siempre la amaré, pero no sé si alguna vez estuve enamorado de ella", afirmó.