Ricardo Darín, feliz por el nacimiento de su nieto, Dante

El actor argentino revela que Úrsulo Corberó y el bebé se encuentran "muy bien", y confirma que su nieto es un niño.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 12:32 -
  • Agencia EFE
Ricardo Darín, feliz por el nacimiento de su nieto, Dante

Ricardo Darín y su esposa junto a Úrsula Corberó y su hijo Chino Darín.

El actor argentino Ricardo Darín se mostró emocionado con el nacimiento de su primer nieto, Dante, el lunes en un hospital de Barcelona, según manifestó el intérprete en un vídeo a preguntas de medios y distribuido este miércoles en redes sociales.

El pasado lunes la actriz española Úrsula Corberó y el hijo del reconocido intérprete, Ricardo Mario Darín, más conocido como el Chino Darín, fueron padres por primera vez tras una relación de diez años.

En el vídeo, Ricardo Darín responde a la prensa que Corberó y el bebé se encuentran "muy bien", y confirma que su nieto es un niño llamado Dante.

"Ha sido un parto natural y ha ido todo fantástico", dice Darín, que asegura que no puede sacarle parecidos familiares ya que todavía "es muy chiquito".

"Estamos todos muy felices", asegura el intérprete argentino, quien no se atreve a dar consejos, ya que, la paternidad "es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia".

Corberó y Chino Darín se conocieron durante el rodaje de la serie 'La embajada'.

La actriz española, famosa por "La Casa de Papel" confirmó su embarazo en septiembre del año pasado, tras semanas de rumores, con una imagen publicada en redes sociales

