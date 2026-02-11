¡Revive el fenómeno! La saga Crepúsculo regresa a los cines de Honduras

La saga “Crepúsculo” tendrá un gran reestreno en cines como parte de la celebración de su 20.º aniversario.
Las cinco películas volverán a las salas de Metrocinemas, Cinemark y Cinépolis en Honduras a partir de este jueves 12 de febrero, iniciando con la película original, "Crepúsculo".
El calendario de funciones continuará con “Luna Nueva” el 19 de febrero, “Eclipse” el 26 de febrero y el gran cierre con “Amanecer: Parte 1” y “Parte 2” los días 5 y 12 de marzo, respectivamente.
Los boletos ya pueden adquirirse directamente en las taquillas o a través de los sitios web oficiales de cada cine. Para quienes prefieren verla en casa, la saga también se encuentra disponible en plataformas digitales como Hulu y Peacock.
20 años de romance, misterio y vampiros
Fue en 2025 cuando se cumplieron dos décadas desde la publicación del primer libro de "Crepúsculo" (‘Twilight’) de Stephenie Meyer, una saga que redefinió el romance juvenil y dejó huella en la cultura pop.
Para conmemorar este hito, editoriales y estudios prepararon una serie de celebraciones que emocionaron tanto a los fans veteranos como a los nuevos lectores.
La historia de amor entre una adolescente y un vampiro centenario cambió para siempre el panorama de la ficción juvenil y abrió paso a una nueva época para las adaptaciones literarias en el cine y la televisión.
‘Twilight’, la novela debut de Meyer, no solo vendió millones de copias: fue el libro que caminó para que otros pudieran correr.
Además de redefinir el concepto de los vampiros en la literatura, puso al género del “romantasy” o romance sobrenatural (mucho antes de que existiera ese término) en el candelero de los más jóvenes.
Hoy, dos décadas después, el regreso a los cines, las nuevas ediciones conmemorativas, el proyecto de una serie de animación y las tendencias virales en redes sociales demuestran que la fiebre por ‘Crepúsculo’ está más viva que nunca... Y es que algunos amores son realmente eternos.