¡Revive el fenómeno! La saga Crepúsculo regresa a los cines de Honduras

La saga “Crepúsculo” tendrá un gran reestreno en cines como parte de la celebración de su 20.º aniversario.

Las cinco películas volverán a las salas de Metrocinemas, Cinemark y Cinépolis en Honduras a partir de este jueves 12 de febrero, iniciando con la película original, "Crepúsculo".

El calendario de funciones continuará con “Luna Nueva” el 19 de febrero, “Eclipse” el 26 de febrero y el gran cierre con “Amanecer: Parte 1” y “Parte 2” los días 5 y 12 de marzo, respectivamente.

Los boletos ya pueden adquirirse directamente en las taquillas o a través de los sitios web oficiales de cada cine. Para quienes prefieren verla en casa, la saga también se encuentra disponible en plataformas digitales como Hulu y Peacock.