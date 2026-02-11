  1. Inicio
¡Revive el fenómeno! La saga Crepúsculo regresa a los cines de Honduras

Desde este 12 de febrero, podrás disfrutar de la saga completa en Metrocinemas, Cinemark y Cinépolis.

  11 de febrero de 2026
  • Redacción/EFE
Robert Pattinson y Kristen Stewart dieron vida a Edward y Bella en la saga "Crepúsculo".
San Pedro Sula, Cortés.

La saga “Crepúsculo” tendrá un gran reestreno en cines como parte de la celebración de su 20.º aniversario.

Las cinco películas volverán a las salas de Metrocinemas, Cinemark y Cinépolis en Honduras a partir de este jueves 12 de febrero, iniciando con la película original, "Crepúsculo".

El calendario de funciones continuará con “Luna Nueva” el 19 de febrero, “Eclipse” el 26 de febrero y el gran cierre con “Amanecer: Parte 1” y “Parte 2” los días 5 y 12 de marzo, respectivamente.

Los boletos ya pueden adquirirse directamente en las taquillas o a través de los sitios web oficiales de cada cine. Para quienes prefieren verla en casa, la saga también se encuentra disponible en plataformas digitales como Hulu y Peacock.

20 años de romance, misterio y vampiros


Fue en 2025 cuando se cumplieron dos décadas desde la publicación del primer libro de "Crepúsculo" (‘Twilight’) de Stephenie Meyer, una saga que redefinió el romance juvenil y dejó huella en la cultura pop.

Para conmemorar este hito, editoriales y estudios prepararon una serie de celebraciones que emocionaron tanto a los fans veteranos como a los nuevos lectores.

La historia de amor entre una adolescente y un vampiro centenario cambió para siempre el panorama de la ficción juvenil y abrió paso a una nueva época para las adaptaciones literarias en el cine y la televisión.

‘Twilight’, la novela debut de Meyer, no solo vendió millones de copias: fue el libro que caminó para que otros pudieran correr.

Además de redefinir el concepto de los vampiros en la literatura, puso al género del “romantasy” o romance sobrenatural (mucho antes de que existiera ese término) en el candelero de los más jóvenes.

Hoy, dos décadas después, el regreso a los cines, las nuevas ediciones conmemorativas, el proyecto de una serie de animación y las tendencias virales en redes sociales demuestran que la fiebre por ‘Crepúsculo’ está más viva que nunca... Y es que algunos amores son realmente eternos.

