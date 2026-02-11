Shakira dará concierto gratuito en Copacabana en mayo

Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro. Al igual que ocurrió con Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, se espera la asistencia de al menos un millón de personas.

“Confirmado”, se limitó a decir Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, en un mensaje en redes sociales en el que publicó apartes de una presentación de la cantante y compositora colombiana, en medio de las especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento ‘Todo el mundo en Río’.

La intérprete de ‘Waka Waka’ y ‘Pies descalzos’ figuraba en una lista de posibles atracciones para el concierto gratuito anual en Río, que incluía a artistas como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

Esta será la tercera vez que la colombiana se presentará para el público brasileño. Shakira ofreció un concierto en Brasil en 1997, cuando aún no era tan conocida, y regresó al país el año pasado dentro de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, con presentaciones en Río y São Paulo.

En Río de Janeiro ofreció el primero de los 44 conciertos previstos en su gira mundial.

Lady Gaga, la atracción de la edición del año pasado de ‘Todo el mundo en Río’, ofreció también en la primera semana de mayo un multitudinario concierto gratuito en Copacabana que duró unas dos horas y congregó a 2,1 millones de personas, según estimaciones oficiales.

El público que asistió al espectáculo de la cantante neoyorquina superó los 1,6 millones que acudieron en 2024 al concierto de Madonna, también en Copacabana.