  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Shakira dará concierto gratuito en Copacabana en mayo

Shakira ofrecerá un concierto gratuito el 2 de mayo en Copacabana. Se espera más de un millón de asistentes en Río.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 09:03 -
  • Agencia EFE
Shakira dará concierto gratuito en Copacabana en mayo

La colombiana Shakira canta durante un concierto de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" el sábado, en el estadio nacional Jorge Mágico González, en San Salvador (El Salvador).

Rodrigo Sura / EFE

Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro. Al igual que ocurrió con Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, se espera la asistencia de al menos un millón de personas.

“Confirmado”, se limitó a decir Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, en un mensaje en redes sociales en el que publicó apartes de una presentación de la cantante y compositora colombiana, en medio de las especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento ‘Todo el mundo en Río’.

La intérprete de ‘Waka Waka’ y ‘Pies descalzos’ figuraba en una lista de posibles atracciones para el concierto gratuito anual en Río, que incluía a artistas como Justin Bieber, Britney Spears y U2.

Esta será la tercera vez que la colombiana se presentará para el público brasileño. Shakira ofreció un concierto en Brasil en 1997, cuando aún no era tan conocida, y regresó al país el año pasado dentro de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, con presentaciones en Río y São Paulo.

En Río de Janeiro ofreció el primero de los 44 conciertos previstos en su gira mundial.

Lady Gaga, la atracción de la edición del año pasado de ‘Todo el mundo en Río’, ofreció también en la primera semana de mayo un multitudinario concierto gratuito en Copacabana que duró unas dos horas y congregó a 2,1 millones de personas, según estimaciones oficiales.

El público que asistió al espectáculo de la cantante neoyorquina superó los 1,6 millones que acudieron en 2024 al concierto de Madonna, también en Copacabana.

Britney Spears vende los derechos de su extenso catálogo musical

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias