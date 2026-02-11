Extraditable Mario Flores se escondía en una zona montañosa de Lempira

LEMPIRA, HONDURAS

El Ministerio Público (MP), a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), ejecutó la captura con fines de extradición del hondureño Mario Roberto Flores Mejía, acusado de varios delitos graves en Estados Unidos, entre ellos asesinato, secuestro y agresión.

El arresto se realizó en una zona montañosa del municipio de Lepaera, departamento de Lempira, donde el imputado se mantenía oculto para evadir a las autoridades, según informaron fuentes oficiales del ente acusador.

Flores Mejía, conocido con los alias de “Alexis Flores”, “Alex Contreras” y “Carlos”, fue localizado mediante trabajos de inteligencia desarrollados por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), unidades adscritas a la ATIC, en atención a una solicitud judicial del estado de Filadelfia, Pensilvania.

De acuerdo con las investigaciones, en el año 2007 el Buró Federal de Investigaciones (FBI) incluyó al hondureño en la lista de los 10 criminales más buscados, ofreciendo una recompensa de 250 mil dólares a quien proporcionara información que condujera a su captura.

Las autoridades estadounidenses imputan a Flores Mejía cargos relacionados con el secuestro y asesinato de una menor de cinco años, ocurrido el 29 de julio del año 2000.

El cuerpo de la víctima fue hallado cinco días después, envuelto en bolsas, y los reportes policiales de la época señalaron que presentaba signos de abuso sexual.

El Ministerio Público indicó que la captura es resultado del trabajo coordinado entre Honduras y agencias de investigación de Estados Unidos, que mantienen especial interés en el caso debido a la gravedad de los hechos y a la peligrosidad del extraditable, quien permaneció prófugo por más de 25 años.

Finalmente, el MP reafirmó que continuará fortaleciendo la cooperación internacional con la justicia estadounidense en procesos de extradición de ciudadanos hondureños requeridos por haber infringido la ley en ese país.