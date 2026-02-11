Esto se sabe de la pareja ultimada a tiros en la Rivera Hernández

San Pedro Sula

La ilusión de crecer en un seno familiar se vio interrumpida la noche del martes para dos pequeños luego de que les tocara presenciar la muerte de sus dos padres a manos de criminales.

El hecho en el que perdió la vida Karen Vanesa Argueta (de 35 años) y su pareja Wilberto García Rodríguez (de 37 años) ocurrió alrededor de las 8:00 pm en la colonia Reparto Los Ángeles del sector Rivera Hernández de esta ciudad, lugar donde tenían cuatro años de residir.

Según informaron autoridades policiales que llegaron a la escena, habitantes les dijeron que solo escucharon una balacera y que al salir a la calle vieron los dos cuerpos inertes, uno cerca del otro, por lo que procedieron a dar parte al sistema 911.

Ana Salazar, prima de Argueta y quien llegó ayer a la morgue sampedrana para reclamar sus restos, contó que esta trabajaba en una empresa de limpieza, mientras que García Rodríguez laboraba como albañil. Consternada, relató que el doble crimen ocurrió cuando la pareja acababa de recoger a sus hijos de siete y tres años del lugar donde los cuidaban tras salir de sus trabajos.