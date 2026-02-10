Congresistas piden multar a Bad Bunny por su show "indecente"

🙌🏻 "El medio tiempo fue pura obscenidad" | 🏛️ Congresista de EE. UU. exige investigar el show de Bad Bunny por "indecente" 🚫 🔥 El republicano Andy Ogles ha enviado una carta formal acusando a la NFL y a la cadena NBC de violar las normas de decencia en televisión nacional. 📺 Según Ogles, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue "pura obscenidad", citando el perreo, gestos inapropiados y letras de canciones como 'Yo Perreo Sola'. 🐰 ✨ El legislador sostiene que el evento, de carácter familiar, fue utilizado para glorificar conductas inapropiadas ante millones de niños. ⚖️ #BadBunny #SuperBowl #AndyOgles #Censura #NFL #Espectaculos