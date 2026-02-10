  1. Inicio
Congresistas piden multar a Bad Bunny por su show "indecente"

Andy Ogles, congresista federal por Tennessee, consideró "inapropiado" e "indecente" el show de medio tiempo del Super Bowl, que estuvo a cargo de Bad Bunny.

  Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 15:23
  • Agencia EFE
Congresistas piden multar a Bad Bunny por su show indecente

El cantante Bad Bunny en su show del medio tiempo del Super Bowl.

JOHN G. MABANGLO / EFE
Estados Unidos.
@sdpnoticias

🙌🏻 "El medio tiempo fue pura obscenidad" | 🏛️ Congresista de EE. UU. exige investigar el show de Bad Bunny por "indecente" 🚫 🔥 El republicano Andy Ogles ha enviado una carta formal acusando a la NFL y a la cadena NBC de violar las normas de decencia en televisión nacional. 📺 Según Ogles, la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue "pura obscenidad", citando el perreo, gestos inapropiados y letras de canciones como 'Yo Perreo Sola'. 🐰 ✨ El legislador sostiene que el evento, de carácter familiar, fue utilizado para glorificar conductas inapropiadas ante millones de niños. ⚖️ #BadBunny #SuperBowl #AndyOgles #Censura #NFL #Espectaculos

♬ sonido original - SDPnoticias
@latinus_us #Loret. El show de Bad Bunny en el Super Bowl encendió la molestia de Trump y dividió a Estados Unidos. El espectáculo más visto en la historia del medio tiempo utilizó símbolos de América Latina, Puerto Rico y la migración, para lanzar un mensaje de unidad continental. Trump lo atacó desde su red social, mientras la NFL resistió la presión política. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

