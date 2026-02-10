Lady Gaga agradece a Bad Bunny por invitarla a su show

Estados Unidos.

La cantante estadounidense Lady Gaga recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer al artista puertorriqueño Bad Bunny por invitarla a ser parte de su show de medio tiempo en el Super Bowl.

Y es que la rubia sorprendió a todos al aparecer en el espectáculo que montó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, bailando al ritmo de la salsa.

Durante el show, Lady Gaga interpretó el tema “Die with a Smile” en una versión salsa que cautivó a todos los presentes. Tras esto, la artista originaria de Nueva York bajó de la tarima para bailar junto al intérprete puertorriqueño.

El momento de Lady Gaga y Bad Bunny se viralizó rápidamente en redes sociales, y los fans de ambos artistas se han pronunciado de forma positiva sobre su colaboración.

Ahora, Lady Gaga ha mostrado su profundo agradecimiento a Bad Bunny por darle la oportunidad de ser parte de su show.

"Gracias, Benito, por incluirme en esta poderosa, importante y significativa presentación. Me siento muy honrada de formar parte de este momento. Es aún más especial porque fue contigo, tu hermoso corazón y tu música. Todo mi cariño para Benito, Ricky y todo el elenco. Gracias a @chloeandchenelle y @luar por mi hermoso estilismo y moda. Todo su talento y amor hicieron que ese hermoso vestido cobrara vida", escribió Gaga junto a unas bonitas postales en las que posa muy feliz con Bad Bunny.