Lady Gaga agradece a Bad Bunny por invitarla a su show

La cantante estadounidense Lady Gaga recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer al artista puertorriqueño Bad Bunny por invitarla a ser parte de su show de medio tiempo en el Super Bowl.
Y es que la rubia sorprendió a todos al aparecer en el espectáculo que montó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, bailando al ritmo de la salsa.
Durante el show, Lady Gaga interpretó el tema “Die with a Smile” en una versión salsa que cautivó a todos los presentes. Tras esto, la artista originaria de Nueva York bajó de la tarima para bailar junto al intérprete puertorriqueño.
El momento de Lady Gaga y Bad Bunny se viralizó rápidamente en redes sociales, y los fans de ambos artistas se han pronunciado de forma positiva sobre su colaboración.
Ahora, Lady Gaga ha mostrado su profundo agradecimiento a Bad Bunny por darle la oportunidad de ser parte de su show.
"Gracias, Benito, por incluirme en esta poderosa, importante y significativa presentación. Me siento muy honrada de formar parte de este momento. Es aún más especial porque fue contigo, tu hermoso corazón y tu música. Todo mi cariño para Benito, Ricky y todo el elenco. Gracias a @chloeandchenelle y @luar por mi hermoso estilismo y moda. Todo su talento y amor hicieron que ese hermoso vestido cobrara vida", escribió Gaga junto a unas bonitas postales en las que posa muy feliz con Bad Bunny.
Sobre su espectacular "look"
Con un vestido a medida de la firma dominicana Luar y con un ejemplar de la Flor de Maga puertorriquña sobre uno de sus tirantes.
Así apareció y cantó Lady Gaga en el Super Bowl, todo un gesto de apoyo a lo latino en la gran noche de Bad Bunny y de la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos.
Diseñado por el dominicano Raúl López, el vestido drapeado azul celeste que hacía un guiño al primer color del triángulo de la bandera puertorriqueña, que estuvo vigente entre 1895 y 19 52.
Luego se oscureció el tono de azul sobre el que está dibujada la estrella blanca. La firma Luar publicó en Instagram una foto de Lady Gaga junto a Bad Bunny, acompañada del texto "por la cultura y por todos los inmigrantes, así es como nos unimos".
El vestido combinaba estructura y fluidez, con un cuerpo entallado y una falda amplia pensada para acompañar el movimiento escénico de la artista que actuó junto a Bad Bunny, que lució un diseño a medida de Zara y unas zapatillas Adidas modelo BADBO 1.0, a la venta desde hoy en Estados Unidos y Puerto Rico -a un precio original de 160 dólares pero que ya alcanzan los 550 en la reventa-.
Uno de los elementos más comentados del vestido fue el broche que la cantante portaba en el vestido: una roja Flor de Maga, declarada flor nacional de Puerto Rico en 2019 y uno de los símbolos botánicos más representativos de la isla, que la artista lució sobre el tirante derecho del vestido, con escote pronunciado en V.
El estilismo, firmado por Chloe y Chenelle Delgadillo -que también trabajaron con Rosalía en la portada de su disco 'Lux'-, ponía el énfasis en acompañar el mensaje reivindicativo de la actuación.