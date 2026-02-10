Bad Bunny elimina todas sus publicaciones y su foto de perfil de Instagram tras Super Bowl

California, Estados Unidos.

Bad Bunny ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, e incluso borró su foto de perfil, lo que ha causado sorpresa entre los más de 53 millones de seguidores que el puertorriqueño tiene en la red social.

El puertorriqueño además dejó de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba. La cuenta vacía solo tiene un enlace a su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

La desaparición de Benito Antonio Martínez Ocasio de la red social, propiedad de Meta, se registró pocas horas después de que hiciera historia con su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots.

Desde su actuación, lleno de referencias culturales y defensa de los latinos, el nombre de Bad Bunny ha inundado las portadas de periódicos, las redes sociales y la televisión sobre la destacada actuación del puertorriqueño, que contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin.

En un comunicado, Apple Music, que patrocinó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dijo que la actuación del artista generó “una interacción sin precedentes” por parte de fans de todo el mundo.