La reina del flow, el grupo salido de la serie, hará una gira por España en junio y julio

Madrid, España.

"La reina del flow", el grupo musical surgido de la serie colombiana homónima, todo un fenómeno internacional, hará una gira de diez conciertos en España en los meses de junio y julio, según anunció este lunes su agencia de representación.

La gira comenzará en Alicante el 13 de junio y se cerrará el 11 de julio en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Entre medias, pasará de nuevo por el Movistar Arena de Madrid (2 de julio), recinto que ya llenó en septiembre de 2025.

El resto de las citas de junio serán en el Navarra Arena de Pamplona (día 19); el Live Sur Stadium (21); el Galicia Fest de Vigo (26) y el Coliseum de A Coruña, el 27.

En julio estarán en el Palmetum de Tenerife (día 3); el Marenostrum de Fuengirola (5), el Aud Parque San Juan de Gran Canaria (10) y en Barcelona.