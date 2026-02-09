La historia de Toñita, presente en el Super Bowl con Bad Bunny

Nueva York

El cantante puertorriqueño Bad Bunny rindió homenaje a María Antonia Cay, conocida como Toñita, dueña del Caribbean Social Club —uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños que permanecen en Nueva York— durante su actuación en el espectáculo de descanso de la Super Bowl.

Durante el espectáculo, la octogenaria, reconocida por su característico cabello rubio platino y sus grandes anillos, le sirvió un chupito a Bad Bunny, en un guiño directo a la letra de la canción NUEVAYoL, que dice: “Un shot de cañita en casa de Toñita”.

"Gracias, Benito, por la invitación que nos diste. La hemos pasado bien chévere. Y gracias a Dios que te hemos visto y pudimos compartir contigo. Que Dios te bendiga y que sigas triunfando", expresó Toñita en una historia de Instagram tras participar en el espectáculo. En la publicación también se incluyeron fotografías junto a Ricky Martin y Lady Gaga, los artistas que cantaron con Benito Antonio Martínez Ocasio durante la presentación del domingo.

