La historia de Toñita, presente en el Super Bowl con Bad Bunny

Bad Bunny homenajeó a Toñita y al Caribbean Social Club durante su actuación en la Super Bowl, celebrando la cultura boricua en Nueva York.

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 12:46 -
  • Agencia EFE
En el Caribbean Social Club de Toñita aún es posible comprar cervezas por tres dólares, comer gratis, jugar al dominó y al billar, y bailar. En 2022, Bad Bunny celebró el lanzamiento de su álbum Un verano sin ti allí.

Foto redes sociales
Nueva York

El cantante puertorriqueño Bad Bunny rindió homenaje a María Antonia Cay, conocida como Toñita, dueña del Caribbean Social Club —uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños que permanecen en Nueva York— durante su actuación en el espectáculo de descanso de la Super Bowl.

Durante el espectáculo, la octogenaria, reconocida por su característico cabello rubio platino y sus grandes anillos, le sirvió un chupito a Bad Bunny, en un guiño directo a la letra de la canción NUEVAYoL, que dice: “Un shot de cañita en casa de Toñita”.

"Gracias, Benito, por la invitación que nos diste. La hemos pasado bien chévere. Y gracias a Dios que te hemos visto y pudimos compartir contigo. Que Dios te bendiga y que sigas triunfando", expresó Toñita en una historia de Instagram tras participar en el espectáculo. En la publicación también se incluyeron fotografías junto a Ricky Martin y Lady Gaga, los artistas que cantaron con Benito Antonio Martínez Ocasio durante la presentación del domingo.

Toñita con Ricky Martin y Bad Bunny

Toñita con Ricky Martin y Bad Bunny

 (Foto Instagram Toñita)

Caribbean Social Club: refugio para la comunidad latina en Nueva York

El bar recreado para la actuación llevaba por nombre Conejo, aunque mantenía la misma dirección que el emblemático club de Brooklyn: 244 Grand Street.

El Caribbean Social Club es una institución cultural tan representativa de la comunidad puertorriqueña en Nueva York que, para celebrar su 50 aniversario en el verano de 2024, se cerró la calle Grand Street y se instala en varios escenarios y puestos de comida gratuita, una tradición del club, que ofrece platos caseros sin costo a sus clientes.

La celebración tuvo tal repercusión que las autoridades municipales decidieron convertirla en una fiesta oficial de carácter anual.

Tras emigrar de Puerto Rico, Toñita abrió su negocio en “Los Sures”, un barrio históricamente puertorriqueño y de clase trabajadora ubicado en el sur de Williamsburg, en Brooklyn, durante la década de 1970.

Toñita con Lady Gaga

Toñita con Lady Gaga

 (Foto Instagram Toñita)

Sin embargo, la gentrificación ha transformado profundamente la zona. Actualmente, el precio medio del alquiler de un estudio ronda los 4.000 dólares (unos 3.400 euros), lo que ha provocado la desaparición progresiva de negocios locales gestionados por propietarios latinos.

Toñita ha declarado en varias ocasiones que ha rechazado ofertas millonarias de promotores inmobiliarios interesados ​​en adquirir el local y que su club seguirá siendo un refugio para la comunidad latina de la ciudad, donde aún es posible comprar cervezas por tres dólares, comer gratis, jugar al dominó y al billar, y bailar.

En 2022, Bad Bunny celebró el lanzamiento de su exitoso álbum Un verano sin ti en el Caribbean Social Club. El año pasado, además, llevó a Toñita como invitada a una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En 2021, Madonna y Maluma también visitaron el club con motivo de un reportaje de portada de Rolling Stone.

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

