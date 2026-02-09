La historia de Toñita, presente en el Super Bowl con Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny rindió homenaje a María Antonia Cay, conocida como Toñita, dueña del Caribbean Social Club —uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños que permanecen en Nueva York— durante su actuación en el espectáculo de descanso de la Super Bowl.
Durante el espectáculo, la octogenaria, reconocida por su característico cabello rubio platino y sus grandes anillos, le sirvió un chupito a Bad Bunny, en un guiño directo a la letra de la canción NUEVAYoL, que dice: “Un shot de cañita en casa de Toñita”.
"Gracias, Benito, por la invitación que nos diste. La hemos pasado bien chévere. Y gracias a Dios que te hemos visto y pudimos compartir contigo. Que Dios te bendiga y que sigas triunfando", expresó Toñita en una historia de Instagram tras participar en el espectáculo. En la publicación también se incluyeron fotografías junto a Ricky Martin y Lady Gaga, los artistas que cantaron con Benito Antonio Martínez Ocasio durante la presentación del domingo.
Caribbean Social Club: refugio para la comunidad latina en Nueva York
El bar recreado para la actuación llevaba por nombre Conejo, aunque mantenía la misma dirección que el emblemático club de Brooklyn: 244 Grand Street.
El Caribbean Social Club es una institución cultural tan representativa de la comunidad puertorriqueña en Nueva York que, para celebrar su 50 aniversario en el verano de 2024, se cerró la calle Grand Street y se instala en varios escenarios y puestos de comida gratuita, una tradición del club, que ofrece platos caseros sin costo a sus clientes.
La celebración tuvo tal repercusión que las autoridades municipales decidieron convertirla en una fiesta oficial de carácter anual.
Tras emigrar de Puerto Rico, Toñita abrió su negocio en “Los Sures”, un barrio históricamente puertorriqueño y de clase trabajadora ubicado en el sur de Williamsburg, en Brooklyn, durante la década de 1970.
Sin embargo, la gentrificación ha transformado profundamente la zona. Actualmente, el precio medio del alquiler de un estudio ronda los 4.000 dólares (unos 3.400 euros), lo que ha provocado la desaparición progresiva de negocios locales gestionados por propietarios latinos.
Toñita ha declarado en varias ocasiones que ha rechazado ofertas millonarias de promotores inmobiliarios interesados en adquirir el local y que su club seguirá siendo un refugio para la comunidad latina de la ciudad, donde aún es posible comprar cervezas por tres dólares, comer gratis, jugar al dominó y al billar, y bailar.
En 2022, Bad Bunny celebró el lanzamiento de su exitoso álbum Un verano sin ti en el Caribbean Social Club. El año pasado, además, llevó a Toñita como invitada a una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En 2021, Madonna y Maluma también visitaron el club con motivo de un reportaje de portada de Rolling Stone.