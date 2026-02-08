¡Fue real! Boda en el Super Bowl de Bad Bunny

California, Estados Unidos

El enlace matrimonial celebrado este domingo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl encabezado por Bad Bunny fue una unión real, según confirmó el representante del artista a la revista Variety.

La pareja se casó en el escenario más visto de EE.UU. mientras a su vez formaba parte de la escenografía que presentó el 'conejo malo' durante el entretiempo.

Según los representantes de Bad Bunny, la pareja —cuyo nombre no se identificó— había invitado a la superestrella puertorriqueña a su boda. En cambio, él los invitó a participar en el espectáculo de medio tiempo de Apple Music, donde se casaron en vivo por televisión.

El intérprete fue testigo y firmó el certificado de matrimonio.

Mientras se estrechaban las manos y se besaban, el escenario se abrió para revelar a Lady Gaga, una de las varias apariciones sorpresa durante la presentación de 13 minutos y 14 canciones del puertorriqueño.

El reguetonero lideró este domingo el espectáculo del descanso en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos de su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.