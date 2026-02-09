Muere niña de dos años ahogada en el río Uchapa en Olanchito

Olanchito, Yoro.

Una tragedia enluta a una familia en Olanchito, Yoro, luego de que una niña de apenas dos años de edad perdiera la vida por ahogamiento en el río Uchapa, ubicado en la colonia Los Ángeles.

La menor fue identificada como Mayerlin Martínez. De acuerdo con información preliminar, la niña se encontraba bajo el cuidado de su abuela, junto a otros tres menores, cuando en un descuido desapareció de la vista de los adultos.