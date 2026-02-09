  1. Inicio
  2. · Sucesos

Muere niña de dos años ahogada en el río Uchapa en Olanchito

Una niña de dos años falleció por ahogamiento en el río Uchapa, en la colonia Los Ángeles de Olanchito, Yoro.

Muere niña de dos años ahogada en el río Uchapa en Olanchito

Niña de dos años murió ahogada en río Uchapa, Olanchito.
Olanchito, Yoro.

Una tragedia enluta a una familia en Olanchito, Yoro, luego de que una niña de apenas dos años de edad perdiera la vida por ahogamiento en el río Uchapa, ubicado en la colonia Los Ángeles.

La menor fue identificada como Mayerlin Martínez. De acuerdo con información preliminar, la niña se encontraba bajo el cuidado de su abuela, junto a otros tres menores, cuando en un descuido desapareció de la vista de los adultos.

La pequeña de dos años fue identificada como Mayerlin Martínez.

La pequeña de dos años fue identificada como Mayerlin Martínez.

Tras una intensa búsqueda, la pequeña fue localizada y trasladada de inmediato al Hospital Aníbal Murillo Escobar; sin embargo, al momento de su ingreso, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Cae “El Mechas”, presunto miembro de la MS-13, en La Ceiba

El lamentable suceso ha generado consternación entre los vecinos de la comunidad, quienes expresaron su pesar por la muerte de la menor y solidarizaron con la familia afectada.

Autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso, mientras se reiteran los llamados a extremar medidas de cuidado y supervisión de niños, especialmente en zonas cercanas a ríos y cuerpos de agua.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias