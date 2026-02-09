Muere niña de dos años ahogada en el río Uchapa en Olanchito

Una tragedia enluta a una familia en Olanchito, Yoro, luego de que una niña de apenas dos años de edad perdiera la vida por ahogamiento en el río Uchapa, ubicado en la colonia Los Ángeles.
La menor fue identificada como Mayerlin Martínez. De acuerdo con información preliminar, la niña se encontraba bajo el cuidado de su abuela, junto a otros tres menores, cuando en un descuido desapareció de la vista de los adultos.
Tras una intensa búsqueda, la pequeña fue localizada y trasladada de inmediato al Hospital Aníbal Murillo Escobar; sin embargo, al momento de su ingreso, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.
El lamentable suceso ha generado consternación entre los vecinos de la comunidad, quienes expresaron su pesar por la muerte de la menor y solidarizaron con la familia afectada.
Autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso, mientras se reiteran los llamados a extremar medidas de cuidado y supervisión de niños, especialmente en zonas cercanas a ríos y cuerpos de agua.