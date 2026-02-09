Allanan cuatro viviendas vinculadas a “Los Copanecos” en Olanchito

El Ministerio Público ejecutó este lunes cuatro allanamientos de morada en el municipio de Olanchito, Yoro, relacionados con una presunta estructura delictiva conocida como “Los Copanecos”.
De acuerdo con las investigaciones, este grupo criminal estaría involucrado en tráfico de drogas, sicariato y otros delitos conexos, con operaciones que se extienden a lo largo del corredor atlántico del país.
Las autoridades señalan que la organización utilizaba viviendas como centros de almacenamiento de droga y escondites de armas de grueso calibre, las cuales eran ocultadas en caletas y otros mecanismos de camuflaje, tanto dentro como fuera de las propiedades allanadas.
Según las diligencias de la DLCN, estos inmuebles servían no solo para resguardar cargamentos de cocaína, sino también para ocultar armamento utilizado en ataques contra integrantes de estructuras rivales o contra personas que adquirían droga y no cumplían con los pagos.
Las investigaciones también establecen que “Los Copanecos” mantenían un control territorial mediante la vigilancia constante de la zona, apoyándose en la identificación de vehículos y personas desconocidas, con el fin de proteger sus actividades ilícitas.
#MP continúa con operaciones antidrogas en Olanchito contra supuesta estructura “Los Copanecos” dedicados al tráfico de cocaína y delitos conexos https://t.co/UGoZNAgftO pic.twitter.com/mmaqClemJa— Ministerio Público (@MP_Honduras) February 9, 2026
Estas operaciones forman parte de la estrategia de combate frontal que impulsa el Ministerio Público contra las redes de narcotráfico que operan en distintas regiones del país.
Los allanamientos en Olanchito representan la tercera acción relevante en menos de una semana, tras el megaoperativo realizado el pasado 4 de febrero en San Pedro Sula, Cortés, donde se decomisaron grandes cantidades de droga, armas de guerra y dinero ocultos en caletas.
Asimismo, el 6 de febrero, en La Ceiba, Atlántida, las autoridades lograron desarticular una célula dedicada al tráfico de drogas que operaba desde establecimientos comerciales, como parte de estas acciones coordinadas contra el crimen organizado.