Allanan cuatro viviendas vinculadas a “Los Copanecos” en Olanchito

Olanchito, Yoro.

El Ministerio Público ejecutó este lunes cuatro allanamientos de morada en el municipio de Olanchito, Yoro, relacionados con una presunta estructura delictiva conocida como “Los Copanecos”.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo criminal estaría involucrado en tráfico de drogas, sicariato y otros delitos conexos, con operaciones que se extienden a lo largo del corredor atlántico del país.

Las autoridades señalan que la organización utilizaba viviendas como centros de almacenamiento de droga y escondites de armas de grueso calibre, las cuales eran ocultadas en caletas y otros mecanismos de camuflaje, tanto dentro como fuera de las propiedades allanadas.