Mandan al presidio a detenidos en millonario decomiso de drogas y armas a la MS

San Pedro Sula

Una jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a 10 personas detenidas durante allanamientos desarrollados por el Ministerio Público (MP) en San Pedro Sula, zona norte de Honduras, en donde se decomisó un millonario cargamento de droga y un arsenal de guerra a la Mara Salvatrucha (MS-13). Los procesados son Brenda Moradel Maldonado, María Dinora Castellanos Rodríguez, Ingrid Yohana Pérez Rodríguez, Jesús Alberto Rápalo Martínez, Walther Antonio Flores Rodríguez, Elmer David Urrea Álvarez, Abraham Josué Rosales Matute, Richer Bernabé Murillo Munguía, César Bladimir Martínez y Walter Geovany Castillo.

A todos ellos se les supone responsables de los delitos de tráfico de drogas agravado; depósito de armas de uso permitido; depósito de armas de uso prohibido; depósito de municiones de utilización permitida; depósito de municiones de utilización prohibida; depósito de uniformes, insignias y equipo policial y militar, y depósito de explosivos en perjuicio de la salud pública y el orden público del Estado de Honduras. Además, las autoridades los vinculan como miembros de la MS-13.

La causa que se le sigue a los acusados la conoció el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción en San Pedro Sula, en donde luego de que la Fiscalía presentara la noche del jueves 5 de febrero, el requerimiento fiscal durante la audiencia de declaración de imputado, la jueza determinó que fueran enviados al Centro Penal de la ciudad de El Progreso, Yoro. La audiencia inicial se programó para las 09:00 de la mañana del martes 10 de febrero. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Operación de impacto

Los diez supuestos miembros de la estructura criminal fueron detenidos el miércoles 4 de febrero durante varios operativos desarrollados por el Ministerio Público en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y que tenían como objetivo desmantelar centros de operaciones de la Mara Salvatrucha en San Pedro Sula.