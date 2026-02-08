Cae “El Mechas”, presunto miembro de la MS-13, en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron este domingo a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha MS-13, señalado por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas, durante un operativo realizado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.

La detención se ejecutó la mañana del 8 de febrero de 2026, como parte de acciones de saturación policial enmarcadas en el plan “Barrios y Comunidades Seguras”, desarrolladas en la colonia Lomas de Palmira, sector El Búfalo, informó la institución policial.