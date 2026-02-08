Cae “El Mechas”, presunto miembro de la MS-13, en La Ceiba

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron este domingo a un presunto integrante de la Mara Salvatrucha MS-13, señalado por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas, durante un operativo realizado en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.
La detención se ejecutó la mañana del 8 de febrero de 2026, como parte de acciones de saturación policial enmarcadas en el plan “Barrios y Comunidades Seguras”, desarrolladas en la colonia Lomas de Palmira, sector El Búfalo, informó la institución policial.
El detenido fue identificado por las autoridades con el alias “El Mechas”, de 30 años, quien, según las investigaciones preliminares, sería miembro activo de la estructura criminal Mara MS-13, presuntamente dedicado a coordinar la venta y distribución de drogas en ese sector de la ciudad.
Durante la inspección realizada al sospechoso, los agentes le decomisaron varias dosis de supuesta piedra crack y marihuana, alucinógenos que, de acuerdo con la Policía, estaban destinados para su comercialización.
Por considerarlo presunto responsable del delito de posesión de drogas con fines de comercialización, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno de La Ceiba, Atlántida, donde se le dará seguimiento al proceso legal correspondiente, de acuerdo con lo que establece la ley.