Shakira sufre tremenda caída en su primer concierto en El Salvador

El concierto inaugural de Shakira en El Salvador la noche de ayer, se convirtió en un momento de sorpresa para sus fans cuando la intérprete sufrió una caída que ha dejado a sus seguidores con el corazón latente y preocupados por su salud ante el aparatoso golpe.

El sábado 7 de febrero, 'La Loba' abrió su residencia de cinco conciertos continuos en Estadio "Mágico" González de El Salvador pero la noche se vio opacada por una caída que nadie vio venir. Lo que más sorprendió fue el profesionalismo con el que siguió cantando a pesar del incidente.

Shakira suele aparecer descalza en sus presentaciones, la intérprete colombiana ha expresado que siente mayor seguridad de sus pies cuando no utiliza ningún tipo de calzado.

Sin embargo; durante su show como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour usa unos botines de tacón muy pequeño y estos le jugaron una mala pasada.

El incidente ocurrió mientras la colombiana cantaba el tema Si Te Vas y al mismo tiempo bailaba con el atril y micrófono en mano. En los videos grabados por los asistentes, se observa cómo Shakira en lo que parece ser una superficie resbaladiza se impacta contra el suelo de manera muy fuerte.

Aunque la cantante se levantó de inmediato con una sonrisa como si no hubiera pasado nada, para continuar con el show, el golpe generó una ola de dudas sobre si realmente salió ilesa, sobre todo porque en el video se puede ver cómo su tobillo derecho se dobla antes de caer.