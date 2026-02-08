¿El precio de la fama? José Madero revela por qué le duele no tener familia

A sus 45 años, José Madero, exvocalista de la agrupación mexicana PXNDX y actual solista, ha compartido una reflexión que ha resonado profundamente entre sus seguidores: la ausencia de una familia propia y de herederos.

En una entrevista en el podcast de su compatriota Javier Paniagua (@JavierPaniaguaPodcast) , el músico confesó que atraviesa una etapa de introspección marcada por la soledad emocional, mientras observa cómo las personas de su entorno ya han formado hogares y proyectos familiares.

"En esta última etapa de mi vida personal ha sido difícil ser un vato de 45 años que tiene un trabajo que es un sueño adolescente, que no tiene vida familiar, que no tiene a quién dejarle lo que está construyendo", aseguró el artista cuando le cuestionaron sobre su etapa más difícil de aceptar.

El autor principal de la mayoría de las letras de PXNDX y su extensa carrera solista, aseguró sin tapujos que se encuentra en un momento "En el que toda la gente con la que pasaba el tiempo ya tiene sus propias familias, problemas, pendientes, compromisos. Ya no tengo esa pandilla y te encuentras en un momento de soledad bien cabrón, bien, bien, cabrón. Tanto soledad física como emocional y pues así se vienen años", ahondó.

"Estar de gira tanto tiempo y regresar a casa (y está vacía) es cuando dices ´ya me acordé por que me quiero ir´, y sé que se vienen años así, necesito llegar a aceptar esta situación actual porque las situaciones pasadas siempre eran solucionables", aseguró.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Madero también recordó que durante una estadía en Ecuador le dio un colapso emocional al quedarse ahí esperando su próximo concierto para no ir y venir de México por cuatro días. "Ahí pensé ´qué estoy haciendo con mi vida´, no estoy disfrutando esto, no tengo vida propia, no tengo vida personal, estoy dedicado 100 por ciento a esto (la música). No regresé a México porque no tenía a que regresar, nadie me estaba esperando. Ahí pensé que tengo que rehacer mi vida de alguna manera y que descuidé al cien por ciento mi vida privada".

Puntualizó diciendo: "Me gustaría tener más propósitos que simplemente ser el güey (tipo) que se para en un escenario a cantarle a la gente".

En comentarios y publicaciones en redes sociales los fans del artista le recuerdan que su legado está en las canciones que han marcado generaciones, más allá de los vínculos de sangre, y muchos seguidores confiesan sentirse reflejados en sus palabras, ya que también enfrentan la presión social de formar familia o heredar, y agradecen que un artista visibilice esa realidad.