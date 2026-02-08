"La Reina del Flow" vive su papel más especial: será mamá

La actriz colombiana Carolina Ramírez, reconocida por su papel protagónico en "La Reina del Flow", sorprendió a sus seguidores al revelar que está embarazada de su primer hijo a los 42 años.

La noticia, que había mantenido en reserva durante casi seis meses junto a su pareja Martín Cornide, fue compartida a través de redes sociales y en una portada de revista, donde mostró con orgullo su vientre.

"Querida comunidad, Sé que he estado muy perdida por aquí y les pido perdón por la desconexión, pero es que andaba en otros planes. unos que me han cambiado la vida", escribió en sus redes sociales.

Ramírez explicó que decidió vivir esta etapa en silencio para disfrutarla en la intimidad, y expresó que el embarazo llegó en un momento de madurez personal y emocional. “Durante estos casi seis meses, Martín y yo decidimos guardar este milagro en silencio. Siempre dije que sería mamá cuando los astros se alinearan y finalmente se alinearon. A mis 42 años, la vida simplemente me recuerda que los tiempos son perfectos, que lo que ha de ser será y que solo hay que confiar, porque Dios es muy poderoso", escribió.

La intérprete, también recordada por su papel en "La hija del mariachi", destacó que este nuevo capítulo le da un sentido renovado a su vida y que la familia es un valor sagrado para ella y su pareja. “Nuestro presente y nuestro mayor proyecto hoy suceden lejos de los sets, en esta selvita Maya que me ha traído paz y mucha sanación. Para nosotros, la familia siempre ha sido el valor más sagrado y nos emociona profundamente empezar la nuestra; nuestra vida se fortalece y se llena de un nuevo sentido, estamos felices.”, afirmó desde Playa del Carmen, México en donde disfruta de este momento.

"Desde la madurez en la que me encuentro, me siento lista para lo que viene. Sé que no hay que romantizar el camino y que vendrán desafíos, pero estamos preparados para recibirlos juntos, hoy somos equipo y este ser nos ha elegido para acompañar su camino; Y ni pregunten si es niño o niña: ya es bienvenido en toda su extensión y no lo sabremos hasta que nazca así que será una sorpresa", puntualizó con júbilo.