Así se vive el DTMF Trend en TikTok antes del Super Bowl

El DTMF Trend se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados de TikTok en las últimas semanas en Estados Unidos, impulsado por la canción “DtMF”, incluida en el más reciente álbum de Bad Bunny.
Lo que inició como una dinámica musical en 2025 entre fanáticos del artista puertorriqueño evolucionó rápidamente en un reto viral cargado de emoción y simbolismo cultural.
El auge del trend coincidió con la confirmación de que Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para este domingo 8 de febrero de 2026.
@oneilthomas97 Replying to @˃̶͈◡˂̶͈𝓬𝓪𝓻𝓲🇵🇷 Bad Bunny Bowl prep went so hard I had to break it down into Parts 😂😂😭🇵🇷 Let’s learn NUEVAYoL ahead of the Super Bowl Halftime Show! @Bad Bunny @NFL @Apple Music #SuperBowl #nuevayol ♬ original sound - O’Neil Thomas
Esta noticia detonó aún más la tendencia, al tratarse del evento deportivo más visto del año y de una vitrina global para la música latina.
La viralización ha sido especialmente notable entre jóvenes norteamericanos que no hablan español, pero que se han sumado al reto como una forma de admiración al artista.
En cientos de videos, usuarios intentan aprender y pronunciar correctamente fragmentos de las canciones del álbum DtMF, anticipando que formen parte del repertorio del show.
La frase “Ahora todos quieren ser latinos” se repite como lema del trend, reflejando el creciente interés por la música urbana y la identidad cultural latina.
FOTOGALERÍA: Super Bowl 2026: fecha, horarios, sede y el show de Bad Bunny
@thewilliamsfam_
SIIIKEEE! 🤣 who’s ready for the Super Bowl halftime show tmrw? 🥳🎤🐰♬ original sound - Thewilliamsfam
Más allá del entretenimiento, el DTMF Trend evidencia cómo la música trasciende barreras lingüísticas y conecta audiencias diversas.
Para muchos creadores de contenido, participar en el reto representa una forma de reconocimiento a la influencia latina en la cultura popular estadounidense.
En un país marcado por la diversidad cultural, el fenómeno resalta el papel de las redes sociales como amplificadoras de expresiones identitarias.
El éxito del trend también confirma el alcance global de Bad Bunny y su capacidad de generar conversación más allá de la industria musical.
En definitiva, el DTMF Trend es más que un reto viral: simboliza cómo la música latina conquista nuevos espacios y une culturas en escenarios de alcance mundial.
@sam90254 I understand the assignment but it's not going as well as it could be... #superbowlhalftime #superbowl #badbunny @badbunny ♬ original sound - Samantha Kuhr