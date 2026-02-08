Así se vive el DTMF Trend en TikTok antes del Super Bowl

El DTMF Trend se ha convertido en uno de los fenómenos más comentados de TikTok en las últimas semanas en Estados Unidos, impulsado por la canción “DtMF”, incluida en el más reciente álbum de Bad Bunny. Lo que inició como una dinámica musical en 2025 entre fanáticos del artista puertorriqueño evolucionó rápidamente en un reto viral cargado de emoción y simbolismo cultural. El auge del trend coincidió con la confirmación de que Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para este domingo 8 de febrero de 2026.

Esta noticia detonó aún más la tendencia, al tratarse del evento deportivo más visto del año y de una vitrina global para la música latina. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse La viralización ha sido especialmente notable entre jóvenes norteamericanos que no hablan español, pero que se han sumado al reto como una forma de admiración al artista. En cientos de videos, usuarios intentan aprender y pronunciar correctamente fragmentos de las canciones del álbum DtMF, anticipando que formen parte del repertorio del show. La frase “Ahora todos quieren ser latinos” se repite como lema del trend, reflejando el creciente interés por la música urbana y la identidad cultural latina. FOTOGALERÍA: Super Bowl 2026: fecha, horarios, sede y el show de Bad Bunny