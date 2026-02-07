VIDEO: Así bailan los Teletubbies al ritmo de Bad Bunny

Desde hace unas semanas, el nombre de Bad Bunny está en boca de todos. O al menos que vivas debajo de una piedra y no sepas quién es el artista más escuchado del momento.
Y es que aunque Bad Bunny saltó a la fama hace algunos ayeres, su momento clave es ahora, pues este domingo 8 de febrero hará historia al convertirse en el primer artista latino en animar el medio tiempo del Super Bowl con un repertorio completamente en español.
Ante, esto, y para sumarse a la "Bad Bunny manía", muchas marcas y hasta caricaturas animadas han hecho eco de su apoyo al artista nacido en Bayamón, Puerto Rico, hace 31 años.
Primero fue Pocoyó. En las redes sociales del personaje infantil compartieron un video en el que se muestra a la figura animada realizando una coreografía con estética urbana al ritmo de “Muevelou”, tema popularizado por el artista mexicano Natanael Cano.
"Mientras Benito se prepara, Pocoyó ya ha dado el show en el Super Bowl", dice la descripción del clip que ya tiene más de 31 millones de visualizaciones.
Ahora, los Teletubbies, personajes de colores que saltaton a la fama en la década de los 90, también han compartido un video en sus plataformas al ritmo de Bad Bunny.
En el clip se puede ver a los tiernos personajes moviendo las caderas al ritmo de la canción 'Baile inolvidable'.
¡Eh-Oh! Pronóstico del tiempo para el domingo por la noche: ¡100% de probabilidad de BAILAR! @Bad Bunny", escribieron en su descripción.
@teletubbies Eh-Oh! 🌈 Sunday night's forecast - 100% chance of DANCING!! @Bad Bunny Video: All four Teletubbies dance together. #SuperBowl #Teletubbies ♬ original sound - Teletubbies HQ
Bad Bunny está listo para poner a bailar a todos
Bad Bunny aseguró este jueves que convertirá el escenario del Super Bowl en "una gran fiesta" y que llevará "mucha cultura puertorriqueña" al espectáculo del descanso, en el que se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de EE.UU. con un catálogo musical íntegramente en español.
"Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura", indicó el artista puertorriqueño en una conferencia de prensa celebrada este jueves en San Francisco.
Bad Bunny evitó revelar detalles sobre los trece minutos que durará su espectáculo, ni siquiera cuando se le preguntó directamente por los posibles invitados que podrían acompañarlo.
"Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo", se limitó a decir.
"No quiero destripar nada, la gente solo se tiene que preocupar de bailar. Sé que le dije a la gente que tenían cuatro meses para aprender español, pero no hace falta tampoco, solo aprendan a bailar y hagan lo que les salga del corazón", agregó.
@pocoyo_oficial Mientras Benito @Bad Bunny se prepara, Pocoyó ya ha dado el show en la Super Bowl @NFL ♬ original sound - Pocoyo
