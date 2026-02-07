VIDEO: Así bailan los Teletubbies al ritmo de Bad Bunny

Estados Unidos.

Desde hace unas semanas, el nombre de Bad Bunny está en boca de todos. O al menos que vivas debajo de una piedra y no sepas quién es el artista más escuchado del momento.

Y es que aunque Bad Bunny saltó a la fama hace algunos ayeres, su momento clave es ahora, pues este domingo 8 de febrero hará historia al convertirse en el primer artista latino en animar el medio tiempo del Super Bowl con un repertorio completamente en español.

Ante, esto, y para sumarse a la "Bad Bunny manía", muchas marcas y hasta caricaturas animadas han hecho eco de su apoyo al artista nacido en Bayamón, Puerto Rico, hace 31 años.

Primero fue Pocoyó. En las redes sociales del personaje infantil compartieron un video en el que se muestra a la figura animada realizando una coreografía con estética urbana al ritmo de “Muevelou”, tema popularizado por el artista mexicano Natanael Cano.

"Mientras Benito se prepara, Pocoyó ya ha dado el show en el Super Bowl", dice la descripción del clip que ya tiene más de 31 millones de visualizaciones.

Ahora, los Teletubbies, personajes de colores que saltaton a la fama en la década de los 90, también han compartido un video en sus plataformas al ritmo de Bad Bunny.

En el clip se puede ver a los tiernos personajes moviendo las caderas al ritmo de la canción 'Baile inolvidable'.

¡Eh-Oh! Pronóstico del tiempo para el domingo por la noche: ¡100% de probabilidad de BAILAR! @Bad Bunny", escribieron en su descripción.